Doliu pentru o fostă gimnastă de top a României! Bunicul ei a murit în a doua zi de Crăciun

De: David Ioan 27/12/2025 | 14:02
Andreea Răducan traversează în aceste zile un moment extrem de dificil, după ce bunicul ei, o figură esențială în viața de familie, a murit chiar în ziua de Crăciun.

Fosta campioană a primit vestea cu profundă tristețe, iar sărbătorile, altădată pline de bucurie, au căpătat anul acesta o încărcătură dureroasă.

Andreea Răducan este în doliu

În mod obișnuit, Crăciunul reprezenta pentru Andreea Răducan o perioadă dedicată celor dragi, însă anul acesta atmosfera festivă a fost umbrită de pierderea unuia dintre cei mai apropiați membri ai familiei.

În cea de-a doua zi de Crăciun, sportiva a făcut public anunțul privind decesul bunicului său, împărtășind cu urmăritorii ei durerea prin care trece.

Andreea Răducan este în doliu după ce bunicul ei a decedat în a doua zi de Crăciun. Foto: Mediafax foto

Fosta gimnastă a transmis vestea tristă prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, unde a publicat o fotografie cu bunicul ei, însoțită de un mesaj scurt, dar încărcat de emoție.

Textul reflectă suferința și regretul pe care Andreea Răducan le resimte în aceste momente marcate de pierdere.

Cunoscută pentru legătura strânsă pe care o are cu familia, Andreea Răducan a vorbit de-a lungul timpului despre importanța sprijinului primit din partea celor apropiați. Moartea bunicului, considerat un punct de echilibru în familie, reprezintă pentru ea o lovitură puternică.

Bunicul fostei gimnaste a murit în a doua zi de Crăciun

Chiar și așa, sportiva nu este singură, fiind înconjurată de oameni care îi oferă sprijin moral în aceste clipe grele.

„Dumnezeu să îți aibă sufletul în pază, bunicule”, este mesajul transmis în memoria bunicului său, subliniind durerea profundă pe care o resimte și dorința de a-i aduce un ultim omagiu.

În trecut, Andreea Răducan a vorbit deschis despre rolul esențial pe care familia l-a avut în parcursul ei sportiv. Aceasta a mărturisit că susținerea necondiționată a părinților a reprezentat fundamentul succeselor sale.

Tatăl ei, pasionat de sport încă din copilărie, nu a avut ocazia să își urmeze visul, însă a ales să o încurajeze pe fiica sa în drumul către performanță.

„Tatăl meu a fost foarte pasionat de sport. A jucat fotbal atunci când era copil, dar nu a avut susținerea necesară și a rămas un vis neîmplinit. Părinții mei au fost întotdeauna alături de mine. Aveam emoțiile pe care le avea orice sportiv, dar am reușit să le transform în emoții constructive”, povestește Andreea Răducan.

