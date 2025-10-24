Reacția Cătălinei Ponor când gimnasta din Rusia a câștigat medalia de aur la Jakarta. Tânăra a candidat sub steag neutru

După o absență de patru ani impusă de suspendarea sportivilor ruși din cauza conflictului din Ucraina, Angelina Melnikova și-a făcut revenirea la Campionatele Mondiale de gimnastică, participând sub steag neutru. Fosta campioană, Cătălina Ponor, a reacționat după ce tânăra a cucerit aurul la individual compus la Jakarta.



Fosta campioană Cătălina Ponor a reacționat cu entuziasm după triumful gimnastei ruse Angelina Melnikova la Mondialele de gimnastică de la Jakarta. Tânăra, în vârstă de 25 de ani, a concurat sub steag neutru și a câștigat aurul la individual compus, reușind o revenire impresionantă în competițiile internaționale după suspendarea sportivilor ruși în 2022, după ce Rusia a invadat Ucraina.

Ce i-a transmis Cătălina Ponor gimnastei

Cătălina Ponor a felicitat-o imediat, lăudând perseverența și determinarea gimnastei după câțiva ani de pauză. Fosta campioană mondială de la Kitakyushu, din 2021, la individual compus, a revenit pe prima treaptă a podiumului la Jakarta. Competiția a fost extrem de disputată, iar suspansul s-a menținut până la ultima evoluție, cea a rusoaicei, care a reușit să impresioneze și să-și asigure aurul după o pauză îndelungată de la competițiile internaționale.

„Felicitări tuturor gimnaștilor. Angelina Melnikova, ai făcut-o după atâția ani”, a scris Cătălina Ponor pe rețelele de socializare.

Angelina Melnikova a plecat de pe locul trei înaintea ultimei rotații și a obținut 13.466 la exercițiul la sol, suficient pentru a depăși la limită pe americanca Leanne Wong, diferența fiind de doar o zecime de punct. Acesta este al doilea titlu mondial la individual compus pentru rusoaică, după cel din 2021, confirmând rivalitatea strânsă cu sportiva din America.

Pentru rusoaică, competiția a reprezentat nu doar o performanță sportivă remarcabilă, ci și o revenire simbolică pe scena mondială, după ce a renunțat la o candidatură politică pentru a putea concura sub statut neutru. Leanne Wong, în vârstă de 22 de ani, a urcat de pe locul patru până pe podium grație unui exercițiu foarte dificil, păstrând seria de 23 de ani în care cel puțin o gimnastă americană urcă pe podiumul mondial.

