Gimnasta de aur a României, proces tensionat cu fostul soț, politician! Acuzații grave, discuții aprinse, interogatorii și probe video!

De: Keva Iosif 17/10/2025 | 23:40
La aproape zece ani de la divorț, Maria Olaru, fosta gimnastă de aur a României, și Mihai Bogdan Diaconu, fost deputat, s-au reîntâlnit — nu pe teren neutru, ci în sala de judecată! Cei doi s-au prezentat în fața instanței într-un proces  ce are ca obiect plata pensiei de întreținere. Ședințele s-au desfășurat cu ușile închise, în mare secret, însă CANCAN.RO  a aflat, totuși, detalii, și că problemele dintre ei ar fi mult mai grave, iar tensiunile la cote mari! Dovadă că au fost solicitați inclusiv martori în acest caz, dar și o anchetă socială. 

Maria Olaru și Bogdan Diaconu au divorțat oficial în 2017, însă separarea reală ar fi avut loc cu un an mai devreme. În anunțul făcut atunci public, fosta gimnastă preciza clar motivele despărțirii: „Idei diametral opuse, ireconciliabile asupra principalelor valori morale în jurul cărora se coagulează o familie normală”.

Tot atunci, ea sublinia că nu a dorit să fie acuzată că divorțul ar fi avut legătură cu cariera politică a fostului soț, care era la acea vreme deputat. „Deși trăiam separați, n-am vrut să fiu bănuită că aș fi contribuit la eșecul său politic. (..) ROG doar să nu mai fiu asociată cu persoana respectivă și cu actele sale sociale”, declara Olaru.

Această ultimă frază spunea totul: divorțul nu a fost unul amiabil!

În prezent, la aproape zece ani de la despărțire, cei doi au ajuns din nou față în față, însă nu pentru o discuție liniștită, ci pentru o confruntare juridică cu miza pe copil.

Maria Olaru și Bogdan Diaconu/ Sursa foto: Mediafax

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, Maria Olaru l-a dat în judecată pe fostul soț, solicitând modificarea pensiei de întreținere. De cealaltă parte, Bogdan Diaconu a depus dovezi prin care încearcă să demonstreze că nu poate susține o creștere a sumei.

La primul termen de judecată, avocata lui Bogdan Diaconu ar fi declarat că există „deschidere către o înțelegere amiabilă” pentru a evita un scandal care ar putea „leza atât părțile, cât și minorul”. Instanța a amânat atunci discuțiile, oferindu-le timp pentru o posibilă tranzacție.

Însă la următorul termen, împăcarea a picat. Avocații au depus corespondențe, propuneri și contra-propuneri care arată că negocierile au eșuat complet. „Părțile nu s-au înțeles”, a consemnat instanța.

Avocatul Mariei Olaru a solicitat ca procesul să se desfășoare în ședință secretă, motivând că: ”având în vedere calitatea persoanelor implicate în acest dosar, precum și caracterul sensibil al informațiilor pe care le-au relevat. Se poate observa în acțiunea civilă, dar și în cererea reconvențională, foarte multe elemente care, evident, țin de viața privată a persoanelor și pot tinde să modifice imaginea pe care acestea o au în fața opiniei publice, fiind vorba de o campioană olimpică la gimnastică şi despre un fost politician, sunt persoane publice”.

În replică, apărătorul fostului deputat a declarat că documentele depuse „lămuresc capacitatea părților de a dialoga” și relevă modul în care fiecare se raportează la interesul minorului.

De altfel, la dosar există declarații și procuri autentificate, inclusiv legate de pașaportul copilului și permisiunea de ieșire din țară — subiect care, potrivit surselor, ar fi stârnit discuții tensionate între părinți.

Probele: CD-uri, martori și anchete sociale

Maria Olaru, prin avocat, a depus mijloace materiale de probă, inclusiv un CD cu probe, iar instanța consemnat că a fost înregistrat un certificat de atestare fiscală emis de Direcția de Taxe și Impozite Locale Sector 1, din care rezultă că fostul deputat „nu are bunuri impozabile”.

S-au depus, de asemenea, adeverințe de venit, rezultatul anchetei sociale și chiar bilanțuri contabile, pentru a verifica dacă fostul politician mai are alte surse de venit sau participații la societăți comerciale.

De partea cealaltă, avocatul lui Diaconu a considerat că unele documente nu sunt utile, întrucât „veniturile sunt deja atestate la dosar pentru anul 2024”.

La acest moment, procesul a ajuns în faza în care urmează ca fiul lor în vârstă de 10 ani să fie chemat în instanță pentru declarații.

Din păcate, după un divorț care a părut clar în acte, dar complicat în sufletele lor, cei doi se regăsesc în același loc unde ajung toate poveștile nerezolvate: în fața judecătorilor!

