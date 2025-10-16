Cum arată mama Nadiei Comăneci. Gimnasta a mărturisit ce relație au cele două

Nadia Comăneci, întoarcere emoționantă acasă! Gimnasta și-a vizitat mama și a imortalizat întreg momentul. Iată ce a postat aceasta!

După o perioadă plină de evenimente, apariții publice și întâlniri oficiale, Nadia Comăneci a simțit nevoia de o pauză în cel mai firesc și autentic mod: întorcându-se acasă, în locul care i-a rămas mereu aproape de suflet, casa mamei sale, doamna Ștefania-Alexandrina. Fosta mare campioană a petrecut câteva zile acasă.

Cum arată mama Nadiei Comăneci

Pentru Nadia, această vizită a fost mai mult decât o simplă revenire. A fost o reîntoarcere la rădăcini, la bucuriile mici și autentice care i-au însoțit copilăria. În casa unde a crescut, totul pare să fie ca înainte: mirosul de mâncare gătită, borcanele colorate din cămară, glasul mamei și sentimentul unic de siguranță pe care doar acasă îl poți simți.

Chiar dacă gimnasta recunoaște că nu este o mare pofticioasă, mama ei nu s-a putut abține și i-a gătit multe bunătăți. Nadia Comăneci a învățat de la ea să gătească, iar preparatele cu care a fost așteptată acasă au fost de-a dreptul delicioase.

„Acasă la mama”, a scris Nadia pe Instagram.

Doamna Ștefania-Alexandrina, mama gimnastei, a primit-o așa cum doar o mamă știe, cu masa plină de bucate tradiționale pregătite cu grijă și drag. În imagini postate de Nadia pe rețelele de socializare, se pot vedea detalii care spun totul despre căldura acelui moment: murături de casă aranjate în borcane mari, felii de pepene roșu scăldate în saramură, castraveți crocanți și mâncăruri atent alese. Alături de ele, pe masă, tronează feluri calde de mâncare, fripturi rumenite, mâncare de spanac și legume gătite cu gustul de odinioară.

Cel mai important lucru pentru Nadia Comăneci a fost timpul pe care l-a petrecut alături de femeia care i-a dat viață. Fiecare vizită acasă înseamnă momente speciale, ore întregi de povești și amintiri prețioase din copilărie.