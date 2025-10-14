Acasă » Exclusiv » CANCAN.RO a făcut lista vedetelor părăsite! Şi-au jurat iubire, apoi şi-au dat block

CANCAN.RO a făcut lista vedetelor părăsite! Şi-au jurat iubire, apoi şi-au dat block

De: Rebeka Pascu 14/10/2025 | 19:00
CANCAN.RO a făcut lista vedetelor părăsite! Şi-au jurat iubire, apoi şi-au dat block
2025- Anul despărțirilor?! Lumea mondenă autohtonă nu duce lipsă de dramă, despărțiri spectaculoase, cu lacrimi, scandaluri și replici acide. În lumea showbiz-ului românesc, nu tot ce „zboară”… se iubește! Vedetele noastre azi sunt împreună și mâine…BUM, s-au despărțit! CANCAN.RO a făcut un top savuros al vedetelor care au fost… părăsite anul acesta! Cine și-a plâns amarul, cine a dat replica dură și cine s-a reinventat aflați în rândurile de mai jos!

Despărțirile dor, iar vedetele din România cunosc cel mai bine sentimentul. Se afișează în mediul online cu o familie, aparent, frumoasă, cu zâmbetul pe buze, în vacanțe care mai de care mai luxoase, iar apoi vine ziua în care își spun „adio”. Fie că e vorba de infidelitate, fie că e vorba de nepotrivire de caracter, se lasă cu lacrimi, scandal sau chiar…tăcere! Începem top-ul vedetelor părăsite cu cel mai nou divorț din showbiz!

2025- Anul despărțirilor pentru vedete

Cornel Păsat este pe punctul de a deveni din nou burlac după o relație de 23 de ani! Se pare că soția sa este cea care își dorește să pună punct mariajului care a durat mai bine de două decenii. Blondina, convinsă de decizia pe care a luat-o, a plecat din căminul conjugal alături de fiul lor. Ba chiar, Bianca a depus și actele la notar, însă Cornel speră la împăcare, așadar a refuzat să se prezinte. Motivul separării nu este unul clar, cel puțin pentru presă, dar cu siguranță au fost certuri nerezolvate din trecut care au declanșat acest război. Cu toate acestea, el este convins că totul ar fi pornit de la succesul brusc al Biancăi. Odată cu ascensiunea ei pe plan profesional, femeia nu ar mai fi avut timp de familie (CITEȘTE MAI MULT AICI)

Cornel Păsat și Bianca, în pragul divorțului/ Foto: Social media
Cornel Păsat și Bianca, în pragul divorțului/ Foto: Social media

Războiul dintre Dan Alexa și Andrada a fost unul dintre cele mai mediatizate! Bruneta a călcat strâmb, și nu oricum sau cu oricine, ci cu Alex Bodi. În timp ce concurentul din Asia Express trecerea prin momentele grele în show-ul de pe Antena 1,  soția și-ar fi făcut de cap cu celebrul afacerist. Fotbalistul a aflat despre infidelitatea Andradei la scurt timp după s-a întors în România, iar imaginile în care bruneta ieșea din casa lui Bodi au fost cireașa de pe tort. (CITEȘTE AICI)

Dan Alexa
Andrada și Dan Alexa s-au despărțit la notar / Sursa foto: Instagram

Se pare că 2025 a fost anul despărțirilor. Bromania se bucură de un real succes pe plan profesional, dar…nu poți să le ai pe toate în viață! Recent, iubita i-a dat papucii după aproape 2 ani de relație, iar într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, regizorul a recunoscut că suferă din cauza despărțirii de Fabiola. Motivul separării? Destul de incert, dar ne-a dat de înțeles că lucrurile nu mai erau atât de roz (CITEȘTE AICI DECLARAȚIILE)

BRomania
BRomania și iubita s-au despărțit

Divorțul bate la ușă în familia Năstase. Ioana, soția fostului tenisman, a introdus actele la Judecătoria Constanța încă din luna martie, iar la finele lui octombrie cei doi soți vor avea prima înfățișare. Inițial, soția lui Nasty se adresase unui notar. Dat fiind faptul că partenerul său nu s-a prezentat, aceasta a fost nevoită să apeleze la instanțele judecătorești (CITEȘTE AICI)

Ilie și Ioana Năstase în prag de divorț/ Foto:Social media

Nici Claudia Pătrășcanu nu trece prin cele mai fericite momente din viața ei. A dus un război greu cu fostul ei soț, Gabi Bădălău, dar în paralel, trăia o poveste de dragoste cu cel care credea că îi este suflet pereche. La începutul lunii septembrie, artista a luat prin surprindere pe toată lumea după ce a postat o fotografie cu bărbatul care, credeam noi, că o face fericită, dar la scurt timp, în luna octombrie, și-au spus „adio”. Relația a durat aproape 3 ani, iar după spusele ei, cei doi au rămas prieteni (CITEȘTE AICI)

Claudia Pătrșcanu și iubitul s-au despărțit după 3 ani/ Foto: Instagram

Tot în 2025 (doar v-am spus că în acest an au avut loc cele mai multe despărțiri), Doina Teodoru a fost lăsată cu ochii-n soare de Cătălin Scărlătescu după 3 ani de relație și după ce și-au făcut planuri de nuntă. Potrivit CANCAN.RO, celebrul chef și-ar fi petrecut vara alături de Elena, o tânără în vârstă de 27 de ani, arhitect, originară din Focșani. Bărbatul o ducea pe blondină, în aceleași locuri în care o ducea și pe fosta sa logodnică. Între timp, actrița nu a pierdut timpul și și-a găsit alinarea în brațele unui alt bucătar (VEZI AICI)

Doina Teodoru si Catalin Scarlatescu sunt un cuplu îndrăgit
Doina Teodoru si Catalin Scarlatescu s-au despărțit/ Foto: social media

Andi Moisescu și Olivia Steer au format unul dintre cele mai longevive și discrete cupluri din showbizul românesc, însă povestea lor de dragoste a ajuns la final după 22 de ani. Cei doi s-au căsătorit în 2003 și în 2025 au ales să divorțeze în liniște, fără declarații publice și fără scandal. (CITEȘTE AICI)

Andi Moisescu și Olivia Steer au ajuns la divorț după 22 de ani / FOTO: Facebook

Continuăm despărțirile din 2025 cu celebrul trapper Andrei Mihalache, zis MGK. Tânărul și iubita lui păreau fericiți împreună, ba chiar au fost și surprinși de CANCAN.RO în timp ce se ținâneau de mână, semn că totul era doar lapte și miere, dar…la scurt timp artistul și-a șocat fanii cu un mesaj prin care anunța despărțirea de Aisha (VEZI AICI)

MGK s-a despărțit de iubită

Și că tot vorbim de trapperi, „micul Eminem de România” s-ar fi despărțit definitiv de Ana Sofronia. Oscar, cel care și-a făcut debutul la Next Star, și tânăra șatenă au mai avut perioade de despărțire, însă de această dată se pare că relația lor nu a mai putut fi reparată. Nici Rava, coleg de breaslă cu Oscar și MGK, nu o duce prea bine pe plan sentimental. După două relații eșuate, tânărul este din nou liber și își face de cap! Atât Maria, cât și Maya l-au cam lăsat cu „buza umflată” pe celebrul trapper. Dar vrea să țintească sus, așa că a curtat-o de curând pe Andreea Bostanică, iar CANCAN.RO a surprins imaginile.

Dacă în 2025, multe dintre vedete au ales să își spună adio, nici în alți ani cuplurile nu s-au lăsat mai prejos. CRBL și fosta soție au divorțat după 16 ani de căsnicie, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au divorțat cu scandal după 12 ani de mariaj, Cătălin Bordea și Livia au divorțat în urma infidelității femeii cu cel mai bun prieten al soțului, Spike.

CITEȘTE ȘI: Nu mai e cale de întoarcere! Cornel Păsat, decizie de ultimă oră, după anunţul divorţului! Ce se întâmplă cu vila de 350.000 € în care locuia cu familia

