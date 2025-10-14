Nu mai e cale de întoarcere! Cornel Păsat, decizie de ultimă oră, după anunţul divorţului! Ce se întâmplă cu vila de 350.000 € în care locuia cu familia

Decizie de ultimă oră luată de Cornel Păsat, după ce CANCAN.RO a anunțat, în exclusivitate, că acesta va divorța de soția sa. Cei doi s-au întâlnit recent. Și au decis să facă un pas important pentru binele copilului pe care-l au. Nu, nu s-au împăcat, deși ambii încearcă în prezent să rezolve problemele apărute în cuplu. Aflați în rândurile de mai jos despre ce e vorba. Dar și ce se va întâmpla cu vila de 350.000 de euro în care aceștia locuiau.

Cornel Păsat și soția sa, Bianca, se află în pragul divorțului, după cum CANCAN.RO a anunțat, în exclusivitate. Mama copilului liderului trupei Flamingo Boys a plecat de acasă, în urmă cu câteva săptămâni, decisă să depună actele, la judecătorie.

„Arată-mi mie un cuplu care nu are probleme în căsnicie. Mă aștept dintr-un moment în altul să primesc actele. Dacă asta e decizia ei…Mai multe nu doresc să comentez”, ne-a spus acesta, recunoscând în același timp faptul că Bianca a plecat de acasă, împreună cu băiatul celor doi.

Cornel Păsat i-a lăsat vila Biancăi și copilului

Ei bine, dansatorul și soția sa au avut în cursul serii de luni o întâlnire decisivă. Fiecare a pus, pe hârtie, nemulțumirile avute. Dar și ce doresc să facă în continuare. Cornel a fost de acord să se mute el din vila de 350.000 de euro în care locuiesc. Asta doar pentru ca soția să se întoarcă acasă, acolo unde copilul lor a crescut.

„Chiar eu am propus să mă mut, pentru binele copilului. Dryas e obișnuit în casa în care a crescut, unde are spațiu și tot ceea ce-și dorește. Astfel că Bianca se va întoarce să stea ea cu băiatul în vila noastră. Doar lucrez în imobiliare, așa că nu a fost vreo problem să-mi găsesc repede ceva care să-mi și placă. Mi-am dus deja o parte din lucruri în noul apartament în care voi sta, în continuare”, a declarat Cornel Păsat în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„El e important”

Cunoscutul dansator și coregraf ne-a mai spus că un alt subiect discutat a fost ce se va întâmpla cu vila în care au locuit împreună.

„Ne-am gândit să vindem casa. Om vedea. Vom face însă tot ce e mai bine pentru copil. El e important. Și trebuie să avem grijă ca Dryas să nu sufere din cauza deciziilor noastre”, a adăugat acesta.

Cum s-au cunoscut cei doi

Cornel și Bianca sunt împreună de 23 de ani. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu ani mulți, când cea care avea să-i devină soție s-a prezentat la selecțiile pentru trupa Flamingo Girls. O perioadă, cei doi au fost doar colegi și prieteni.

În prezent, Bianca se ocupă și de programe în online dedicate femeilor care au născut și care vor să slăbească, dar și de antrenamente personale acasă la cliente. Cornel Păsat a intrat în afacerile imobiliare după ce Bianca a plecat de acasă. Nu a renunțat însă nici la trupă, astfel că ziua merge la birou, în costum și cravată, iar noaptea e pe scenă, îmbrăcat sumar.

