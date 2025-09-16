Acasă » Exclusiv » BRomania, ADEVĂRUL gol-goluț despre despărțirea de Fabiola: „Într-adevăr, s-a profitat”

BRomania, ADEVĂRUL gol-goluț despre despărțirea de Fabiola: „Într-adevăr, s-a profitat"

De: Rebeka Pascu 16/09/2025 | 23:40
După ce CANCAN.RO a aflat despre despărțirea subită dintre BRomania și Fabiola, acum, celebrul actor a oferit primele și singurele declarații despre separare. Păreau că vor ajunge la altar, dar totul s-a dus pe apa sâmbetei. Motivul? Îl aflați din rândurile de mai jos!

BRomania și Fabiola formau un cuplu de un an și jumătate și păreau să se înțeleagă extraordinar. Ba chiar, fanii credeau că în sfârșit celebrul regizor va ajunge în fața altarului cu aleasa sa. Dar, brusc, șatena l-a lăsat cu buza umflată! CANCAN.RO a aflat imediat despre despărțire (VEZI AICI). Acum, Matei Dima a dat cărțile pe față chiar la premiera celui la nou film „SITUATIONSHIPS- Combinații, nu relații”. Titlu care, să fim sinceri, se potrivește destul de bine cu situația sa actuală 🙂

BRomania
BRomania, adevărul despre despărțirea de Fabiola

BRomania, adevărul despre despărțirea de Fabiola

Cu un ochi râde, cu altul plânge! Se bucură din plin de succesul său pe plan profesional, însă în viața sentimentală lucrurile nu sunt chiar atât de roz precum se aștepta. La premiera filmului „SITUATIONSHIPS- Combinații, nu relații”, BRomania a făcut primele declarații despre despărțirea subită de Fabiola, în exclusivitate pentru CANCAN.RO

„Da, se pare că nu se mai ajunge la altar. A fost o despărțire amiabilă. Nu a fost niciun fel de profitabilitate sau ce s-a sugerat. Singura chestie de care, într-adevăr, s-a profitat a fost iubirea sinceră a fiecăruia dintre noi. Nu știu dacă poți să treci peste, în special când ai de promovat un film, este destul de oribil. Este greu pentru că treci prin ceva foarte personal, iar eu trebuie să promovez un film, trebuie să fiu drăguț, trebuie să fiu happy, să fac o sută de video de promovare, să merg prin țară și să adun oamenii să danseze. E destul de greu, dar, hei, trebuie să trecem și prin asta, nu?”, a declarat BRomania, în exclusivitate pentru CANCAN.RO

bromania imagini cu noua iubita
BRomania, cu un ochi râde, cu altul plânge/ Sursa foto: Instagram

„Nu mai sunt fraierul din Miami”

Cât despre titlul filmului, BRomania a recunoscut că a trecut la un moment dat prin perioada „combinațiilor”. Acum, ce-i drept, își dorește o relație cât se poate de stabilă, dar a fost și „bad boy”…odinioară:

„Nici nu știu ce înseamnă o aventură sau o combinație. Relații serioase, mereu. Sunt cel mai serios bărbat. Puteți întreba covorul roșu! Ok, ok, am fost într-adevăr și în perioada aia! Rolul pe care îl am, nu ma identific absolut deloc cu el. Asta m-a atras cel mai tare. Joc pentru prima oara ceva ce nu am mai jucat până acum. Nu mai sunt fraierul din Miami sau anxiosul din Teambuilding. Sunt un băiat care are încredere în el. Nu vreau să dau spoilere, dar nu mă identific cu personajul. Stilul de a juca a fost nou și diferit, ofertant pentru mine. Ce am scris și cred eu că ajută, sunt tot felul de glume de golăneală de București. Fetele vor auzi ce gândim noi când suntem vulnerabili, iar bărbații vor afla ce vor fetele cu adevărat. A fost o provocare!”, a mai spus celebrul actor pentru CANCAN.RO

