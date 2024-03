Singurul interviu acordat de BRomania despre noua iubită. Avem declarații în premieră despre Fabiola Matiuță: “Mi-am pus inelul ăsta ca să…”

BRomania are planuri mari și pare că toate-i merg din plin. După succesele cinematografice înregistrate, viața lui Matei Dima s-a așezat și la nivel amoros. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, actorul a vorbit în premieră despre idila pe care o trăiește cu Fabiola Matiuță. BRo susține că este cu adevărat fericit și nimic altceva nu mai contează, acest aspect fiind vizibil și pe social media, unde postările cu frumoasa iubită se țin lanț.

Un alt plan pe care Matei Dima ține să lucreze intens este cel al aspectului propriu. A slăbit mult și de această dată nu dă semne că ar mai permite vreodată kilogramelor în plus să-și facă apariția. Rețeta reușitei actorului a fost dezvăluită chiar Andu Preda, antrenorul lui BRo.

( NU RATA: BROMANIA NU SE MAI FEREȘTE! ȘI-A SCOS IUBITA ÎN ”PRIMĂVERII”! AVEM IMAGINI TARI )

Matei Dima a slăbit considerabil și se pregătește intens pentru un rol următor: „Mi s-a făcut foarte rău, am avut aproape 120 kg!”

CANCAN.RO: Andu, cum l-ai adus pe BRomania în forma curentă, de pare să aibă pătrățele deja?

Andu Preda: Nu e încă acolo, dar a făcut cel mai mare progres pe care puteam să-l aștept de la el. A avut o motivație interioară, că altfel nu reușea. Adică eu pot să-ți ofer uneltele și consilierea, dar dacă nu vine de aici, n-ai cum să rezolvi nimic. Sincer, nu puteam să sper că am pe cineva care să mă asculte atât de bine cum a făcut-o el.

CANCAN.RO: Ce crezi tu că l-a motivat?

Andu Preda: Cred că a avut problemel cu greutatea de-a lungul anilor și a vrut într-un final să ajungă la un echilibru. A vrut pur și simplu să-și rezolve problema asta. Și a avut capacitatea să spună «OK, nu o mai fac pe o perioadă scurtă, o fac ca o decizie de stil de viață, pe termen îndelungat». Și cred că se vede rezultatul.

CANCAN.RO: Nu mai scapă în McDonald”s noaptea?

Andu Preda: Și dacă scapă, nu e niciun fel de problemă, pentru că în marea schemă, lucrurile merg bine.

BRomania: Și asta a marea schimbare, dragule, în marea schemă a lucrurilor, e OK să mai bagi câte un ce-ai zis tu. Ne permitem și ne-am permis orice în astea șase luni. Însă acum intrăm într-o treaptă superioară, aș spune, ne pregătim poate la un moment dat să vedem și un abdomen. Poate, pentru un rol din august.

CANCAN.RO: Deci tu faci asta pentru un film, este o transformare în scop profesional?!

BRomania: Nu pot să mint. Când eram în L.A și filmam Miami Bici 2, mi s-a făcut foarte rău, am avut aproape 120 kg. Și în scena din deșert, când mă băteam cu Codin, era să leșin. I-am dat mesaj lui Andu și i-am zis «la 1 iunie te muți în România», el lucrând în Anglia în vremea respectivă. A venit, s-a și întâmplat.

( CITEȘTE ȘI: BROMANIA ȘI-A LICHIDAT CARDUL DE ZIUA LUI: A CHEFUIT PÂNĂ DIMINEAȚA! BEȚIA CU VELEA L-A COSTAT SCUMP: ”SUMA ASTA…” )

BRomania a făcut primele declarații despre noua relație în care este angrenat: „Postăm foarte mult pentru că suntem fericiți și nu ne pasă!”

CANCAN.RO: Matei, am văzut că se întâmplă lucruri minunate în viața ta, faptul că ai învățat să schiezi, asta era…

BRomania: Am învățat să schiez e mult spus, am alunecat câțiva metri fără să cad. Dar încă nu am învățat 100%, din păcate. Dar sunt pe drumul cel bun.

CANCAN.RO: Cum te raportezi la viața ta de bărbat care nu mai este singur?

BRomania: Toate relațiile mi se par importante, acum că am și eu și sunt fericit.

CANCAN.RO: Faceți activități împreună și postezi foarte mult cu doamna…

BRomania: Da, postăm foarte mult pentru că suntem fericiți și nu ne pasă. Nu stau să mă gândesc dacă să postez sau nu, mi-a venit, am făcut-o.

CANCAN.RO: Am văzut că ai și un inel negru. Și Jimmy Kimmel are unul similar…

BRomania: Da, e un inel pe care îl au mulți acum în America. Se cheamă Oura Ring și îmi contorizează somnul și pașii. Deci nu e ce te gândești.

CANCAN.RO: Nu are nicio legătură cu iubita?

BRomania: Ba da, sunt ca o carte deschisă, eu mi-am pus inelul ăsta ca să-i bag ei în minte că la un moment dat o să vină un inel. Bă, chiar atât de pe față sunt?! Ah, îmi pare rău, acum știe, sper să nu se uite la interviul ăsta.

CANCAN.RO: Ce film faci pentru următoarea perioadă?

BRomania: Avem o satiră politică pe care o filmăm în două luni și o lansăm cu ocazia alegerilor. Este de la creatorul Teambuilding, Alex Coteț, scris și regizat. După care facem ceva cu relații, în ăla trebuie să arăt foarte bine, de aia omul e aici cu mine ca să fie sigur că nu beau sau mănânc prea mult. Pentru rolul ăla mă pregătesc intens, pentru că e o comedie despre relațiile din România, de ce nu-și găsesc fetele băieți, de ce băieții nu-și găsesc fete, cred că aia o să fie o comedie foarte fun de filmat. După care la anul, Teambuilding 2!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.