Gabriela Firea nu crede în blaturi. Ce răspuns are la acuzațiile lui Cristian Popescu Piedone. „Noi am fost acea critică constructivă”

Cristian Popescu Piedone acuză coaliția de guvernare PSD și PNL de blat în cursa pentru Primăria Capitalei. Edilul Sectorului 5 susține că totul a fost bine pus la punct pentru a-i asigura un nou mandat de primar al Capitalei lui Nicușor Dan, edilul în funcție. Invitată în platoul Digi 24, Gabriela Firea, candidata PSD, a explicat situația pe larg.

Gabriela Firea, candidată PSD pentru primăria generală a Bucureștiului, nu crede în existența unor blaturi, în special cele care ar favoriza actualul primar, Nicușor Dan, în obținerea unui nou mandat.

„În primul rând, că nu poate fi un blat câtă vreme Partidul Social Democrat, prin vocea colegilor noștri din Consiliul General și prin vocea mea ca senator de București, am fost cei mai critici oameni pentru tot ceea ce nu a făcut în această perioadă în mandat actualul primar general. Deci, noi am fost acea critică constructivă, pentru că nu am spus doar uite ce nu a făcut primarul. Într-un limbaj decent, constructiv, fără jigniri, fără atacuri la persoană și, mai mult decât atât, arătând ritmul în care s-au dezvoltat proiectele în mandatul nostru și lentoarea din acest mandat, căci despre asta este vorba până la urmă. Cum am putea să facem noi acum blat fix pentru a-l susține pe omul pe care poate e foarte bun alte domenii, dar am demonstrat 3 ani și jumătate că nu are ritmul de muncă necesar într-o administrație care dorim ca acest oraș, oraș să se dezvolte, să se dezvolte”, a explicat Gabriela Firea, în platoul Digi24.