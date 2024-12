Motivul incredibil pentru care tatăl artistului se află în spatele gratiilor. Albert NBN vine cu explicaţii: „Am înnebunit, am vrut să îi sun!”

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, trapper-ul Albert NBN spune care este situația tatălui său aflat acum în spatele gratiilor. Deși are doar 19 ani, cântărețul a rămas acum un fel de cap al familiei, de când tatăl său este privat de libertate. Chiar și așa, concurentul din Buzz House face față cu brio situației neplăcute și rămâne optimist în fața problemelor.

La doar 19 ani, Albert NBN a cunoscut deja succesul în industria muzicală, a participat la ”Fugiți de acasă” alături de sora sa mai mare, iar acum este concurent în Buzz House, alături de alți artiști sau vloggeri. Deși viața sa pare demnă de invidia celor din jur, cântărețul recunoaște că nu totul este mereu roz, chiar dacă întotdeauna rămâne optimist în fața problemelor.

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Albert NBN vorbește despre cea mai mare piedică pe care a întâmpinat-o în ultimele luni, situația tatălui său, aflat acum în spatele gratiilor.

Citește și: SELLY, PRIMELE DECLARAȚII DUPĂ CE WIZ KHALIFA A TRAS UN JOINT PE SCENA DE LA BEACH, PLEASE: ”VREAU SĂ FIE FOARTE CLAR!”

”Tata nu e acasă acum, este arestat dintr-o prostie. Se va dovedi asta în 1-2 luni. Capetele de acuzare sunt dintr-un domeniu care n au nicio legătură cu tata, nu se pupă nimic din ce au zis ei cu realitatea. Tata nu are ce să caute acolo.

Nu este nimic din ce au dat la știri! Ei au vrut doar să mă pună pe mine într-o lumină proastă. Mi-am căutat și eu numele pe Google și când am văzut ce articole au dat, am înnebunit, am vrut să îi sun! Niște prostii! Aberații! Am dat un interviu că mama plângea după tata, iar ei au dat că mama plângea, pentru că o bătea tata. Am râs, îți dai seama.

E aiurea când tata nu e acasă, mai ales acum. Surorile mele au soții lor, eu stau cu mama. Tot tata e capul familiei, dar mă simt eu ca băiat să am grijă de ea. Nu simt presiunea aceasta, nu, pentru că nu e prima oară. Deja e familiar ce se întâmplă. Trebuie să fii fericit, chiar dacă acum nu ai cum, dar măcar să gândești cum trebuie, nu ai ce să faci”, a spus Albert NBN, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV.

În plus, trapper-ul spune și care sunt motivele care l-au determinat să renunțe la școala de la 14 ani, dar și cum plănuiește să ducă la bun sfârșit colaborarea visurilor sale, cu Lil Wayne. Aflați toate detalii, doar AICI.

NU RATA: Câte milioane de euro a câștigat Selly cu Beach! Please în 2024. A dat marea lovitură!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.