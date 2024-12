Cum a rămas Stelian Ogică fără faimosul bilet câștigător la LOTO. Cine susține că i l-ar fi furat

Stelian Ogică a rămas întipărit în memoria românilor ca omul care a fost la un pas să câștige marele premiu la loto, de un milion de dolari, la începutul anilor 2000. Însă, povestea lui s-a transformat rapid într-un coșmar, căci nu doar că nu a încasat niciun ban, dar a ajuns să fie condamnat la închisoare din cauza biletului la loto. Acum, acesta a povestit toată istoria la CANCAN Senzațional și a spus cine i-a furat biletul câștigător.

În anul 2021, Stelian Ogică s-a prezentat la Loteria Română susținând că el este norocosul câștigător al premiului cel mare, dar lucrurile au luat rapid o întorsătură dramatică. În cea mai nouă ediție CANCAN Senzațional, Stelian Ogică a dezvăluit cum s-a întâmplat totul și cine l-a lăsat fără banii câștigați.

Stelian Ogică nu a apucat să se bucure prea mult la ideea că a devenit milionar, căci rapid visul s-a spulberat și s-a transformat în coșmar. Mai exact, acesta spune că biletul câștigător i-a fost furat în scara blocului de un bărbat și o femeie și acuză în această manevră și implicarea statului paralel, care ar fi de vină pentru tot ce i s-a întâmplat.

Deși a mers la poliție și a anunțat că a fost tâlhărit, autoritățile nu au fost impresionate. Mai mult, l-au arestat pe Stelian Ogică și ulterior l-au condamnat la doi ani de închisoare pentru înșelăciune. Până la urmă, premiul cel mare a fost atribuit unui alt câștigător: Constantin Murariu, pe atunci ofițer SPP.

„Eu am sunat la loterie și am anunțat. Am sunat la loterie și i-am spus faceți-mi legătura cu partea financiară sau contabilă, nu mai știu. Și am început să spun, pe bilete există multe coduri, multe numere, este și ora, data la care s-a jucat, unde s-a jucat, sunt multe coduri. Și eu am început să le citesc pe toate, în ordine. Și corespundea exact cu cel din calculator pe care îl aveau ei extras. Și au înțeles că sunt din Giurgiu și că nu pot veni până… Așa au motivat, dar nu era așa. Și nu m-au primit în ziua aia și mi-a zis să vin a doua zi.

Și am rămas cu el, cu biletul la purtător, cu biletul în buzunar. Eu cu un milion de dolari, dar n-aveam niciun milion. M-a luat euforia aia, că eram tânăr. Am sunat prietenii, nici eu nu mai știam pe cine sun. Bine, primisem niște telefoane de la respectivul care jucasem cu el și începuse să îmi bat apropouri dacă îl împărțim. Și eu i-am zis că nu îl împărțim, că nu mi-a dat nici un ban. Am zis că o să-i dau ceva. Înainte erau trei variante. Se juca A, B, C. Pe varianta B au fost datele lui de naștere. Ăsta a fost ghinionul meu și norocul lui.

Dar problema este că în momentul în care câștigi un bilet, n-ai cum să bați câmpii. Pentru că te întreabă unde ai jucat. Trebuie să știi. La ce ora ai jucat. Te întreabă cum ai hașura biletul, că înainte se hașura cu pixul. Trebuie să știi dacă ești câștigător.

M-au tâlhărit o femeie și un bărbat, cum i-am descris eu, i-am recunoscut. Deci tipul mă sună și îmi bate un apropo. Eu îi spun că îi dau o parte din bani, dar nu îi dau jumate-jumate sau chestii de genul. Eu nu am vrut să stau de vorbă. Și acolo intră în scară, vine cu niște prieteni de-ai mei, dau în mine, fug, eu cad jos, îmi pierd cunoștința un timp, după aia mă ridic, plec la poliție. Apare și presa și începe un… Toată presa. Eu nu eram pregătit.

A furat o borsetă. Mai multe bilete și cu mai mulți bani și cu tot ce aveam în borseta respectivă. Și acum o recunosc. Tipa implicată nu știu exact dacă era nevasta sau altcineva. Așa a fost. Am început acum să trăiesc un moment care a fost foarte nefericit pentru mine și nu l-am mai discutat”, a povestit Stelian Ogică, la CANCAN Senzațional.