BRomania și-a lichidat cardul de ziua lui: a chefuit până dimineața! Beția cu Velea l-a costat scump: ”Suma asta…”

BRomania se ține nu doar de proiecte, ci și de fapte mărețe! Cu ocazia celebrării celor 36 de ani abia împliniți, Matei Dima a oferit fanilor o mostră din ce vor putea vedea în noul său film, Miami Bici 2. Pe lângă asta, actorul a recurs la o faptă ce îi poate „înmuia” până și pe cei mai aprigi contestatari ai săi. Și-a donat ziua de naștere organizată la Nuba, eveniment despre care vorbește în exclusivitate pentru CANCAN.RO!

Parte din actul de caritate al lui BRomania a făcut și Codin Maticiuc, cel ce conduce Fundația Metropolis. Prezent atât în Miami Bici 2, cât și în acțiunile de binefacere, fiul lui Ion Maticiuc a fost sufletul petrecerii și la Nuba, unde a animat pe toată lumea. „Consumatorul de suflete” nu și-a pierdut îndemânarea nopților de party!

BRomania: „S-au strâns donații pentru acest eveniment în valoare de 43.000 de euro!”

Am fost și noi prezenți la petrecerea organizată în cinstea lui BRomania, atmosfera a fost una greu de egalat, însă invitații nu au uitat pentru ce au venit. Să deguste preparatele lui Chef FOA, să asculte cei mai în vogă artiști din România, dar cel mai important, să doneze în scopul propus de cel pe care l-au celebrat. Matei Dima a ținut să dea mai departe banii strânși către Fundația Metropolis, proiectul „Spitale Publice din Bani Privați”.

„Ziua de naștere, anul acesta, m-a costat aproape 10.000 de euro, care este o sumă foarte mare, însă când te gândești că ne-am distrat aproape 1000 de oameni în Nuba, am băut până dimineață. Am cântat și am dansat cu Velea și BDLP, am mâncat toți de la Chef FOA. Și, cel mai important, s-au strâns donații pentru acest eveniment, în valoare de 43.000 de euro, care merg către Fundația Metropolis. Suma aceea, a petrecerii, nu mai devine atât de mare!”, a declarat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, sărbătoritul BRomania.

Sărbătoritul zilei, pus pe planuri mari la celebrarea celor 36 de ani

Iată ce alte declarații ne mai făcea Matei Dima, în exclusivitate, direct de la petrecerea din Nuba:

CANCAN.RO: Ce are Miami Bici 2 și nu au avut celelalte filme pe care tu le-ai făcut?

BRomania: Nu pot să spun, am semnat un contract de confidențialitate cu mine, în care dacă zic mă penalizez foarte mulți bani. Dar are actori recognoscibili la nivel internațional, adică nu cineva care a jucat într-o telenovelă prin Mexic și e la noi acum. Sunt oameni pe care îi cunoașteți, pe care îi știți și o să-i ținem surpriză încă câteva luni. Avem o chestie inedită cu mașini, ceva ce nu s-a mai făcut în România niciodată. Avem și o scenă cu o urmărire extraordinară, între două mașini care o să vă spargă, nu vă așteptați la mașinile alea. Avem diversitate, atât pot să spun.

CANCAN.RO: Matei, tu tocmai ce ai împlinit 36 de ani, ce nu ai reușit până acum, dar și ce îți dorești de la această vârstă?

BRomania: Ce n-am reușit, revenind la gluma cu familia de la început, chiar mi-aș dori la un moment dat. Mă rog, aș vrea măcar să mă apropii de o potențială familie. Adică să fie în buză măcar, ca la un campionat, să ajung în semifinale. Cred că am intrat în prima rundă de play-off abia. Vreau să mă duc acolo la finală, să pierd la penalty. Ideal ar fi, la vârsta mea, să știu ce îmi doresc și să nu mai pierd.

