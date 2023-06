BRomania își caută nevastă cu ajutorul CANCAN.RO! Anunțul făcut de actor

Matei Dima este pregătit să dea din nou lovitura în industria românească de film! Actorul aproape a finalizat procesul de filmare pentru Miami Bici 2, alături de Codin Maticiuc, regizorul Jesus del Cerro și echipa ce poate înregistra noi recorduri. Premisele sunt de bun augur, susține BRomania într-un interviu acordat exclusiv pentru CANCAN.RO. Noua proiecție este de trei ori mai scumpă decât „inițialul” Miami Bici, umorul va fi 100% românesc, cu un twist adus de staruri internaționale, a căror prezență îl entuziasmează pe inițiatorul proiectului.

Pe lângă realizările din sfera profesională, Matei nu poate neglija nici subiectul vieții personale. În urmă cu ceva timp ne anunța, în exclusivitate, că este din nou burlac, după o relație de un an de zile. Acum, vedeta schimbă total abordarea în ceea ce privește amorul și se simte pregătit să aibă o familie, fiind doar o chestiune de timp până când își va găsi aleasa. Aceasta este și dorința pe care BRo și-a pus-o la împlinirea celor 36 de ani.

( NU RATA: DE CE NU-ȘI DUCE MATEI DIMA (BROMANIA) IUBITELE LA CONSTANȚA. VEDETA A DEZVĂLUIT MOTIVUL LA „ALTCEVA” CU ADRIAN ARTENE )

Matei Dima: „Sunt gata, vreau să anunț, în exclusivitate la voi, mi-ar plăcea să am o familie!”

CANCAN.RO: Te-ai întors de la filmări din America, mai aveți trei zile aici…

BRomania: O variantă a mea. Motivul pentru care reușesc să filmez atâtea filme este că am mai multe clone.

CANCAN.RO: Și mai multe personalități, datorită zodiei?

BRomania: Da, „draga mea”, de la zodie sunt toate problemele. E în primele 10 întrebări asta cu zodia. De ce gemenii fac femeile să fugă? Dar nu e adevărat, că ele își dau ochii peste cap când aud că sunt gemeni, dar e ca o atracție fără de care nu poți să trăiești. Te prefaci doar că nu îți place. Devine o provocare mai mare să-l schimbi când auzi că e gemeni. Și atunci spui «haaa, păi nu te aduc eu pe calea cea bună?».

CANCAN.RO: Da, și uite cât de bine le-a ieșit, că tot singur și plecat la filmări ești!

BRomania: Au încercat, dar iată-mă aici, singur și gata să am o familie. Sunt gata, vreau să anunț, în exclusivitate la voi, mi-ar plăcea să am o familie.

CANCAN.RO: Deci dacă sunt doritoare, să vină mai întâi la film la tine, să plătească biletul, după aceea să îl felicite în privat pe Instagram!

BRomania: Ai dat o idee foarte bună, te poți înscrie la un date cu mine, dacă îmi arăți biletele la trei dintre cele opt filme pe care le-am făcut!

( CITEȘTE ȘI: BROMANIA ȘI JEAN CLAUDE VAN DAMME ÎNTR-UN NOU FILM ROMÂNESC. NEGOCIERILE SUNT ÎN TOI )

BRomania face precizări despre Miami Bici 2, filmul pe care urmează să-l lanseze la finele lui 2023: „Calculasem că e de trei ori mai scump decât primul!”

CANCAN.RO: Ce are Miami Bici 2 și nu au avut celelalte filme pe care tu le-ai făcut?

BRomania: Nu pot să spun, am semnat un contract de confidențialitate cu mine, în care dacă zic mă penalizez foarte mulți bani. Dar are actori recognoscibili la nivel internațional, adică nu cineva care a jucat într-o telenovelă prin Mexic și e la noi acum. Sunt oameni pe care îi cunoașteți, pe care îi știți și o să-i ținem surpriză încă câteva luni. Avem o chestie inedită cu mașini, ceva ce nu s-a mai făcut în România niciodată. Avem și o scenă cu o urmărire extraordinară, între două mașini care o să vă spargă, nu vă așteptați la mașinile alea. Avem diversitate, atât pot să spun.

CANCAN.RO: Filmul este „înfrânat” la nivel de corectitudine politică?

BRomania: Eu cred că noi am reușit imposibilul, am făcut un film amuzant, așa cum voiam noi, fără să ne punem bariere. Dar am reușit să lăsăm un mesaj foarte clar și respectuos. Nu ne batem joc de absolut nimeni, dar în același timp spunem exact ce gândim. E un film pentru români, 100%. Doi proști, intrând în tot felul de probleme, într-o țară străină. Așa a rămas, dar l-am amplificat. Tot ce ați văzut în primul, acum e mai mare, mai bun, mai cool, mai scump. Dar n-am agreat încă cât spunem că a costat. Eu calculasem că e de trei ori mai scump decât primul.

( VEZI ȘI: BROMANIA, DIALOG AMUZANT CU PREOTUL CARE I-A BOTEZAT COPILUL LUI PULHAC! MORI DE RÂS: “CONTRACTUL DE NAȘ NU PREVEDEA ASTA!” )

Sărbătoritul zilei, pus pe planuri mari la celebrarea celor 36 de ani

CANCAN.RO: Matei, tu tocmai ce ai împlinit 36 de ani, ce nu ai reușit până acum, dar și ce îți dorești de la această vârstă?

BRomania: Ce n-am reușit, revenind la gluma cu familia de la început, chiar mi-aș dori la un moment dat. Mă rog, aș vrea măcar să mă apropii de o potențială familie. Adică să fie în buză măcar, ca la un campionat, să ajung în semifinale. Cred că am intrat în prima rundă de play-off abia. Vreau să mă duc acolo la finală, să pierd la penalty. Ideal ar fi, la vârsta mea, să știu ce îmi doresc și să nu mai pierd.

CANCAN.RO: Ele ar rămâne cu tine, dar poate nu vrei tu să rămâi cu ele…

BRomania: Știi că nu e așa! Dar profesional am planuri mari, lucrăm la 15 filme noi, suntem în perioada de dezvoltare. Nu înseamnă că vor fi făcute toate. Din 15 alegi top 3 pentru anul următor, poate top 5.

( ACCESEAZĂ ȘI: DESPĂRȚIRE ȘOC ÎN SHOWBIZ, DUPĂ NUMAI UN AN DE RELAȚIE. BROMANIA A “RUPT-O” CU IUBITA DE 23 DE ANI )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.