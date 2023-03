BRomania, dialog amuzant cu preotul care i-a botezat copilul lui Pulhac! Mori de râs: “Contractul de naș nu prevedea asta!”

BRomania și Cristi Pulhac aduc vești bune pentru cinefilii din România, în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV. Noul film instrumentat de compania lui Matei Dima se numește „Haita de acțiune” și debutează în cinematografe începând cu data de 21 martie. Din distribuție fac parte Antonia, Anca Dinicu, Anca Dumitra, Alex Bogdan și alte nume sonore, ce garantează crearea unui nou fenomen cinematografic de nivelul „Teambuilding”. Spre deosebire de cea mai vizionată proiecție românească a ultimilor 20 de ani, menționată anterior, „Haita de acțiune” vine cu multe scene pline de adrenalină, dar și cu un umor îmbunătățit, susține Matei Dima.

Însă Cristi Pulhac și Matei nu au colaborat doar pe platourile de filmare, ci și-au dus relația la nivelul următor, devenind rude spirituale. BRomania a fost naș pentru băiețelul fostului fotbalist, creștinat la finele lunii februarie. Dialogul dintre preotul „de serviciu” și Matei a fost de-a dreptul amuzant, relatat de actor în emisiunea CANCAN EXCLUSIV. Încă o poveste plină de umor a fost generată de întâlnirea lui BRomania cu foștii colegi de liceu, care i-au minimizat realizările profesionale, preferând drept vedetă a clasei o altă persoană.

BRomania relatează dialogul amuzant, avut cu preotul care l-a botezat pe fiul lui Cristi Pulhac: „Contractul de naș nu prevedea că facem asta!”

CANCAN EXCLUSIV: Dacă Matei te-a învățat pe tine cum e cu actoria, tu cum îl înveți pe Matei să fie un tată bun pentru copilul pe care îl va avea la un moment dat?

Cristi Pulhac: Îl las să se concentreze foarte mult pe filme acum, e foarte agățat de situație!

BRomania: E nașul, vrea să știe că dacă se întâmplă ceva sunt bine!

Cristi Pulhac: Încerc să nu-i distrag atenția cu chestii de genul ăsta.

BRomania: A fost funny la botez, era un preot clasic, foarte fain. Mi-a zis «în fiecare duminică, la ora 10:00 ești aici, să-l împărtășești pe ăsta mic, până la șapte ani, plus sărbători». Și eram gen «Cristi, când mi-ai dat contractul, contractul de naș nu prevedea că facem asta în fiecare duminică la 10».

Cristi Pulhac: Am zis «hai, nu în fiecare duminică»!

BRomania: Mă și gândeam, până la șapte ani să-l împărtășesc, mai e și duminică, la 10 dimineața?!

Întâlnirea de 10 ani de la terminarea liceului l-a „marcat” pe BRomania: „S-au ridicat toți, au aplaudat!”

CANCAN EXCLUSIV: Chiar dacă te-ai bucurat de această realizare a lui Cristi, stai departe încă, Matei?!

BRomania: Nu e o decizie, nu stau să mă gândesc că ar trebui să nu am copil în perioada asta. Ce-i drept, am avut o perioadă de «baby fever», în care toți prietenii mei aparent s-au vorbit și au zis «anul ăsta toți o să facem copil, ca să vadă și Matei». A trecut perioada aia de «baby fever», pentru că știi cum e, după ce «Doamne, am copil», vin și problemele de care te lovești când ai un copil.

Acum a devenit foarte «e greu, dar e frumos, dar e greu, dar e frumos» și zic «hm, parcă nu mai e clar clar». Și acum m-am mai liniștit, nu zic nu, adică sunt sigur că o să apăs pedala în direcția asta, la un moment dat. Mai întâi, însă, trebuie să am grijă de mine, pentru că dedicându-mă atât de mult carierei în ultimii cinci ani, n-am avut grijă de multe aspecte vizavi de mine, ca om, programul meu și sănătatea mea. Și cred că dup-aia o să atac mai clar această dorință.

CANCAN EXCLUSIV: Cristi, pentru tine e mai mult greu sau mai mult frumos?

Cristi Pulhac: Îți zic după emisie…

BRomania: E la început, sunt sigur că e un șoc să vezi o ființă căreia i-ai dat tu naștere. Sunt sigur că e mai mult frumos decât e greu.

Cristi Pulhac: Da, e frumos!

BRomania: Mi-ați adus acum aminte de o discuție pe care am avut-o la întâlnirea de 10 ani de la liceu. Ne-am adunat toți într-un cerc, m-au întrebat și am fost printre primii cumva, am povestit despre carieră. Toată lumea «OK…», a mai venit următorul «și eu sunt angajat într-o corporație, încerc să cresc».

Și după aceea a venit o domnișoară care a zis «eu sunt mai puțin cu cariera, dar am 2 copii». Reacția a fost «BRAVOOOO, BRAVO, 2 COPII, BINEEE!». S-au ridicat toți, au aplaudat, au făcut din alea ca în Brazilia.

