BRomania, controversat în comentariile trailerului pentru noul film: “Cea mai mare problemă a neamului nostru e că...”

Din 21 martie cinefilii se vor putea bucura pe marile ecrane de experiența unui nou proiect elaborat de BRomania. Momentan s-a lansat doar trailerul proiecției, care în mai puțin de o zi de la publicare se bucură de un real succes. „Haita de acțiune”, susține Matei Dima, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, este un omagiu adus filmelor americane de la începutul secolului 21, lucru sesizat instant de către internauți și semnalizat în comentariile de pe YouTube.

Din distribuție fac parte nume sonore precum Anca Dinicu, Anca Dumitra, Elena Chiriac sau Alex Bogdan. Însă preferata celor ce au urmărit până acum trailerul este nimeni alta decât Antonia, despre care Matei Dima are numai cuvinte de laudă.

Nu doar că și-a jucat foarte bine rolul pentru care a fost cooptată, dar reprezintă și un vector important de atragere a publicului în cinema. Pe lângă actori bine așezați pe platou, filmul mai conține și acțiune, umor, suflet și…înjurături, mai spune BRomania despre „Haita de acțiune”.

BRomania, despre „Haita de acțiune”: „Filmul nostru este un omagiu adus filmelor de acțiune cu care am copilărit!”

CANCAN.RO: În mai puțin de 24 de ore, trailerul a înregistrat peste 80.000 de vizionări, dar și multe reacții, iar una dintre ele a fost “Umor de film american mediocru, de comedie, din 2007”. Cum gestionezi comentariile pripite, după doar 2 minute de vizionare din „film”?

BRomania: Cele mai bune comedii americane au venit în anii 2000. Filmul nostru este un omagiu adus filmelor de acțiune cu care am copilărit. Însa da, cea mai mare problemă actuală a neamului nostru este că își formează și dau cu părerea fără să fie informați.

CANCAN.RO: Am auzit și o manea pe fundal, un „evergreen” chiar, cunoscut de toată lumea. Nu te temi că iar o să vă sară lumea în cap, ca la „Romina VTM”?

BRomania: Sunt produse total diferite aceste filme, maneaua din trailer vine într-un punct în film care ajută foarte mult povestea să meargă înainte. Este o scenă epică în care personajul principal, Aurel, este nevoit să cânte pentru a crea o diversiune pentru mine.

CANCAN.RO: Pare că sunt împărțite ca pondere acțiunea și comedia, pe ce te-ai concentrat mai mult la elaborarea filmului?

BRomania: Cred că filmul are 30% acțiune , 30% umor , 30% suflet și 10% înjurături!

Matei Dima comentează prestația Antoniei în noul film: „Ajută enorm și că este printre cele mai cunoscute femei din Romania!”

CANCAN.RO: Mulți dintre cei care au comentat la trailer părea că sunt acolo pentru Antonia, cât de mult s-a mizat pe acest vector de imagine?

BRomania: Eu am plăcerea să o cunosc deja de mulți ani și am știut mereu că are potențialul să joace foarte bine în rolul potrivit. Mă bucur că a venit ocazia și că a acceptat. Evident, ajută enorm și că este printre cele mai cunoscute femei din Romania, dar în film uiți repede că e Antonia acolo și începi să ții cu Oli, personajul pe care îl joacă.

CANCAN.RO: Ce pronostic ai la nivelul intrărilor în cinema, raportat la Teambuilding?

BRomania: Are șanse să se apropie, dar așa cum știți deja, scopul meu este să cresc această industrie de film comercial românesc pentru noi, românii. Și acest film este un pas înainte, cu siguranță.

