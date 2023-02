Cum a plănuit BRomania să le bage părinților bolidul în casă?! Cadou fabulos cu repetiție!

După succesele pe bandă rulantă, înregistrate cu filme precum „Miami Bici”, „Teambuilding” sau „Romina VTM”, BRomania a decis că ar fi momentul să împartă binele pentru care a trudit. Prin urmare, și-a răsplătit tatăl cum a știut mai bine, făcându-i cadou o adevărată bijuterie pe patru roți. Marin Dima, tatăl actorului, este acum fericitul posesor al unui BMW X5, luat direct din reprezentanță. Nu am putut rămâne indiferenți la filmulețul emoționant postat de BRomania pe Instagram, așa că l-am luat la întrebări. Iată ce a declarat Matei Dima, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre momentul în care i-a dăruit tatălui un SUV de ultimă generație.

Se pare că BRomania a fost la fel de impresionat de reacția părintelui său, cum a fost cel cadorisit de noul bolid. Matei Dima susține că a atins un nou prag al vieții sale, cel în care se asigură că părinții și fratele au tot ce le trebuie pentru o viață îmbelșugată. Actorul nu face diferențe între cei dragi, însă, mama vedetei fiind tratată cu atenție sporită, mai ales după atacul de cord suferit în timpul filmărilor pentru „Teambuilding”.

BRomania, despre cadoul făcut tatălui său: „Trebuie să se bucure și el cu adevărat de ce a meritat toată viața!”

CANCAN.RO: Am văzut că aproape îi venea să plângă tatălui tău la primirea cadoului. Cum a fost pentru tine momentul acela, te așteptai să îl vezi mai stăpân pe situație?

BRomania: Cred că noi, copiii , ne dorim cel mai mult să ne răsplătim părinții, sub orice formă. Știam că o să fie emoționat de cadou, deoarece este la fel de sensibil ca mine. Mă bucur că am trăit momentul împreună și că am reușit să îl aduc la volan ca apoi să-i dau și vestea cea bună.

CANCAN.RO: Ți-ai imaginat vreodată că vei ajunge în punctul în care să îi recompensezi pe ai tăi cu vârf și îndesat?

BRomania: Mi-am imaginat asta de mic, a fost de foarte multe ori factorul cel mai motivant să muncesc în continuare. Mă bucur că pot să le ofer și lor și fratelui meu tot ce au nevoie, iar planurile mele de dat mai departe nu se opresc aici.

Dechid o asociație în curand alături de partenerul meu, Ștefan Lucian, unde ne propunem să ajutăm oamenii cât de mult putem. Mai multe detalii în viitorul apropiat, dar este un proiect pe care vrem să îl lăsăm din generație în generație, să ducă mai departe ideologia de a face bine altora.

Matei Dima nu face diferențe între părinți: „Cu mama am început să bifăm vacanțele pe care și le-a dorit!”

CANCAN.RO: Te-a bătut vreodată la cap că și-ar dori un SUV sau a venit din partea ta inițiativa?

BRomania: Tata , ca majoritatea părinților din generația mea , a crescut cu obisnuința că «e bine să te mulțumești cu puțin», la orice material. Se bucura la fel de mult și la o mașină mai mică sau ieftină, dar nu aș putea eu să accept că nu îi ofer ce pot mai mult, acum, la bătrânețe, când trebuie să se bucure și el cu adevărat de ce a meritat toată viața.

CANCAN.RO: L-am vazut doar pe tata în prim-plan, mama cum a reacționat?

BRomania: De când a suferit un atac de cord, acum mai bine de un an, sunt mult mai atent la surprize cu mama. Am fost nevoit să-i spun din timp, dar s-a bucurat foarte tare că am reusit să și filmăm pe ascuns să vadă. Cu ea am început să bifăm vacanțele pe care și le-a dorit toată viața, că să nu creadă că facem diferențe la cadouri între părinți.

