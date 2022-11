BRomania, pus cu botul pe labe de iubită. Incredibil i-a făcut Daniela regizorului filmului „Teambuilding”

În cadrul unui podcast, Bromania (35 de ani) a fost provocat să o sune pe iubita lui, Daniela. Reacția total neașteptată pe care a avut-o tânăra pe care creatorul de conținut o ține departe de ochii lumii a devenit imediat virală. Producătorul filmului fenomen „Teambuilding” a „sărit” imediat să-și apere masculinitatea.

Zilele acestea, Matei Dima, cunoscut ca Bromania, a mers la un podcast unde a fost pus să o sune pe tânăra cu care are o relație. Ce a urmat după aceea l-a uimit și pe prezentator. Creatorul de conținut nu mai știa ce să spună ca să-i justifice reacția Danielei, dar momentul (care trebuia tăiat la montaj) a ajuns imediat viral!

„BRomania: Doamne, ferește! Mă faci să vreau să-mi sun prietena, efectiv, când spui chestia asta!

Cătălin Măruță: Eu zic că aș suna-o pe Dani și i-aș spune că ai fost la podcast și… suno-o și pe ea, da, sun-o și pune-o pe speaker!

BRomania :S-o sun și s-o pun pe speaker…dar da, cu amendamentul că asta poate pica la montaj, da?

Cătălin Măruță: Da, da. Exact. Dar spune-i ca și cum ai terminat podcastul și poți să-i zici cum a fost.

Dani: Da.

BRomania: De ce îmi răspunzi atât de urât, ce s-a întâmplat?

Dani: Frate, ți-am spus să nu mai faci…

BRomania: Ok, asta a fost, super! Eu am o relație foarte drăguță și … aparențele înșală. Ea… Poate că a avut o zi mai proastă”, este dialogul dintre Cătălin Măruță, BRomania și Dani.

Cine este iubita lui BRomania și câți ani are. Cum s-au cunoscut cei doi

Daniela, alintată și Dani, este iubita lui Matei Dima de aproape un an. Tânăra are 22 de ani, fiind o diferență de 13 ani între ea și artist. Cei doi s-au cunoscut pe Instagram, unde creatorul de conținut a făcut primul pas.

„Eu scriu fetelor de ani. Am ani de burlăcie. (…) I-am scris, am început să vorbim o perioadă, după ne-am întâlnit. Clasicele. Suntem de aproape un an împreună”, a mărturisit Matei Dima în cadrul podcastului.

