Matei Dima nu are liniște până nu-l depășește pe Sergiu Nicolaescu! Sau, cel puțin, asta reiese din acțiunile sale. Regizorul, actorul și producătorul Matei Dima „has got no chill”, cum ar zice americanul, dacă e să ne luăm după studiile influencerului. În traducere liberă, BRo nu își dă timp să se bucure nici măcar de succesul pe care îl înregistrează „Teambuilding” în cinematografe, că a băgat deja în producție o altă peliculă. CANCAN.RO a pus mâna pe primele imagini de pe platourile de filmare ale proiectului „Haita de acțiune”, cu care casa de producție a lui Matei Dima își propune să bată recordurile în primăvara lui 2023.

După „Miami Bici”, „Copacul dorințelor”, o dramă autentică, și „Teambuilding”, cea mai de succes comedie românească din ultimele trei decenii, Matei Dima explorează o nouă fuziune de stiluri. Astfel, „Haita de acțiune” va fi o comedie cu multă mișcare și momente menite să-ți facă inima să stea în loc.

Practic, va fi un film umoristic de acțiune. BRo nu a pornit singur la drum, ci alături de Vali Dobrogeanu, care a elaborat scriptul și regia proiectului. Despre distribuție vorbim și ilustrăm în cele ce urmează!

„Haita de acțiune”, surprinsă în plin proces al filmărilor

Dacă „Teambuilding” i-a avut ca piloni pe Micutzu, Anca Dinicu, Adrian Nicolae, Ionuț Rusu și Cristian Pulhac, BRomania schimbă foaia la „Haita de acțiune”. În film vor fi prezenți Alex Delea, Elena Chiriac, care a început deja antrenamentele pentru lupte fizice, Alex Bogdan, Anca Dumitra, alias Geanina din „Las Fierbinți”, iar piesa de rezistență urmează chiar acum.

Cea care va putea fi văzută într-o postură total nouă și inedită este nimeni alta decât Antonia, pe care Matei Dima și-a făcut-o drept colegă în departamentul polițienesc din film. Din spusele lui BRomania, cântăreața este și singura care îi acordă atenție odată cu schimbarea de look adoptată pentru noul film.

„O să mă bat mult, o să fie greu…”

„Teambuilding” a înregistrat până acum încasări de aproximativ 3,5 milioane $, cu o investiție de 800.000 $. Numărul mare de spectatori în cinematografe a fost generat de prestația actorilor, printre care se numără și Matei Dima.

Rolul corporatistului cuminte, Emil, i s-a potrivit mănușă. Pentru noua peliculă, însă, actorul constănțean și-a gândut altfel personajul, despre care ne-a vorbit în exclusivitate.

„«Haita de acțiune” este un film de suflet , un personaj la care țin mult, deoarece este inspirat dintr-o variantă a mea mai tânără și mai singuratică. Este un băiat bun care crede în bine, dar nu îl prea ia nimeni în serios.

Singurele persoane care mă bagă în seamă sunt prietena mea cea mai bună, Oli, personajul jucat de Antonia și bobocul de la sectie , Aurel. Dar din păcate, asta o să-i coste! Filmul este o comedie de acțiune , ne chinuim să arate cât mai bine totul.

O să mă bat mult , o să fie greu deoarece personajul acesta este grăsuț , cam cu 15 kilograme peste Emil din «Teambuilding»!”, a declarat BRomania pentru CANCAN.RO.

