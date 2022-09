A mai rămas foarte puțin timp până când cinefilii români pot lua cu asalt sălile de cinema, pentru că în data de 30 septembrie se lansează filmul „Teambuilding”, produs și regizat de BRomania, geniul creativ din spatele ecranizării de succes „Miami Bici”. Înainte de a fi difuzat publicului larg, vedetele au avut acces la ceea ce se numește „final cut” în termeni de specialitate. S-au strâns la mall, în sala VIP, așa cum stă bine unor persoane publice cu greutate și au dat start popcorn! Râsetele au răsunat din ambele săli pline de staruri, mulți dintre invitați făcând o cronică a filmului „Teambuilding” după vizionarea acestuia, în exclusivitate pentru CANCAN.RO!



Printre numele prezente la cinema s-au numărat Inna, Cătălin Măruță și Andra, Dorian Popa, Dani Oțil, YNY Sebi și Theo Rose cu iubitul Anghel Damian, actor de meserie. Invitații de marcă s-au putut bucura de „Teambuilding”, film în care Matei Dima îl impersonează pe Emil, un corporatist extrem de muncitor, cu o nevoie acută de a se distra.

BRomania își conduce „subalternii”, pe Anca Dinicu și Micutzu, către încercarea de a câștiga înfruntarea pentru supremația națională împotriva echipei din Moldova, Cluj sau Craiova. Dar pentru opinii manifestate cât se poate de obiectiv, vă prezentăm reacțiile vedetelor, de crezut pe cuvânt!

„Deci m-am că*#@t pe mine de râs!”

Dorian Popa: Băi, e bun, e foarte bun! Eu sunt și cu vlog-ul la mine și tu știi că eu sunt cu sinceritatea la pachet! E bun, e delicios și ce-i important la un film este să nu te piardă! Mi se face pielea de găină, deci m-am că*#@t pe mine de râs de la început până la sfârșit și este sută la sută veridic, sută la sută românesc și «relatable» din toate punctele de vedere. Vrei să spun un lucru? Jos pălăria pentru toți, dar în principal jos pălăria pentru nebunul de Alex Coteț, pentru că eu știu că asta e scriitura lui, o simt de la o poștă! Combină toate zăpăcelile din toate «handicăpățeniile» de comedii. Mergeți la film, tată, abia după ce îl vedeți o să înțelegeți!

Jorge: Nu numai că am râs, dar mi se pare genial ce au putut să facă oamenii ăștia. Aș vrea să îl mai revăd cel puțin o dată, pentru că vreau să aduc și prietenii și familia și e foarte tare. Deci e foarte haios, oamenii joacă super bine și asta mă bucură foarte mult! Scenariul foarte bun, replicile mișto, foarte actual, foarte îndrăzneț, foarte pe românește. O să se regăsească multă lume, pentru că e pe românește, «in your face», e foarte tare, abia aștept să îl vedeți!

YNY Sebi: Filmul? E numărul 1, e BRomania, a fost și Micutzu, numărul 1 filmul! Am râs la aia cu «Forța Steaua!», la aia au râs toți dacă îi intrebi pe aici! Și cu Clujul, să nu se atace oamenii din Cluj, că Clujenii sunt la sufletul meu, dar să nu se atace! Însă oricum, a fost fenomenal! Pe 30 la „Teambuilding”, dar în decembrie iese filmul „Romina”, jucăm eu, Bogdan de la Ploiești. Rolul meu nu pot să zic, că e surpriză mare, dar e cel mai amuzant dintre toți!

„Chiar a întrecut Miami Bici!”

Cezara Cristescu: Eu am văzut filmul înainte să îl vadă toată lumea și am văzut fără sunet, o parte din film nu avea sunet, dar de data asta, sunetul a adăugat atât de mult! Și piesele au fost super bune, dar filmul per total te-a ținut prins acolo o oră și jumătate, m-am uitat și am râs continuu. A fost minunat, jur, chiar a întrecut „Miami Bici”! Eu sunt încă parte din echipa „Moldovencelor”, eu pot să vorbesc așa cum vorbesc la mine acasă, doar că prefer să vorbesc ca o bucureșteancă cinstită!

Elena Chiriac: Mă bucur foarte tare să văd că noi în România avem filme atât de mișto și că deja treaba merge cum trebuie, adică acum câțiva ani n-aveam nici industrie, nici prea multe filme, nici oameni, acum sunt sigură că suntem la început de drum perfect și că urmează să ajungem la nivelul ăla înalt la care ne dorim. Mi-a plăcut mult de tot și am râs mult de tot. Rar se întâmplă să mă faci pe mine să râd în halul ăsta la filme, de aia mă bucur!

Roxen: Mi-a plăcut foarte mult și nu mint! Sunt sinceră, am râs efectiv tot filmul, nu mă așteptam, dar s-a întâmplat, e foarte tare și chiar vreau să-l mai văd o dată. O să mai vin cu prietenii mei care n-au apucat să vină cu mine și o să-l mai vedem încă o dată, pentru că e foarte tare!

