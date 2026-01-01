Acasă » Știri » Ce se întâmplă la Versace? Donatella își schimbă rolul, Prada Group preia controlul, iar noul designer vrea deja să plece

Ce se întâmplă la Versace? Donatella își schimbă rolul, Prada Group preia controlul, iar noul designer vrea deja să plece

De: Diana Cernea 01/01/2026 | 06:10
Versace trece printr-o perioadă de turbulențe rare chiar și pentru industria modei. La doar nouă luni după ce a fost numit primul director creativ din afara familiei Versace, Dario Vitale demisionează din funcție. Designerul a prezentat o singură colecție pentru Versace, în luna septembrie.

Un nou început sau o nouă criză?

Plecarea lui Vitale nu este singurul eveniment destabilizator. Marți, casa Versace a fost achiziționată de Prada Group într-o tranzacție de 1,25 miliarde de dolari, iar Lorenzo Bertelli — moștenitorul imperiului Prada — a devenit președinte executiv al brandului.

Versace, deși un colos cultural, se confrunta cu probleme financiare. Sub fosta companie-mamă Capri Holdings, veniturile brandului au scăzut cu 15% în 2025. Tranzacția cu Prada Group marchează un restart complet – Donatella Versace, care a condus brandul încă din 1997, rămâne acum doar ambasadoare a casei de modă.

Bertelli i-a mulțumit public lui Vitale pentru „contribuția remarcabilă” și a anunțat că echipa creativă va lucra în continuare sub conducerea CEO-ului Emmanuel Gintzburger, semn că direcția pentru sezonul Toamnă/Iarnă 2026 trebuie stabilită rapid.

Potrivit Vanity Fair, plecarea lui Vitale se suprapune cu un context complicat: fuziunea dorită între Capri Holdings și Tapestry a fost blocată de FTC pentru risc de monopol pe piața genților de lux accesibile. Rezultatul? Vânzarea urgentă a casei de modă Versace și retragerea Donatellei din rolul de lider creativ.

Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Dario Vitale?

Când Vitale (42 de ani) a fost recrutat de la Miu Miu, mulți au văzut în acest pas semnalul preluării iminente de către Prada Group. Vestea s-a adeverit. Totuși, zvonurile spun că mutarea nu a decurs așa cum se aștepta designerul.

Unii spun că Prada nu privește cu ochi buni plecările angajaților — iar Vitale fusese acolo timp de 14 ani. Alții cred că nu anticipase că, acceptând să lucreze pentru Versace, se va trezi din nou sub umbrela Prada. Oficial, părțile au „căzut de acord să se despartă”.

Ironia sorții e că show-ul Primăvară/Vară 2026 a lui Vitale a fost considerat una dintre revelațiile sezonului: o defilare intimă la Pinacoteca Ambrosiana, plină de senzualitatea anilor ’80, libertinaj rafinat și trimiteri la începuturile lui Gianni Versace. Criticii au lăudat pantalonii colorați, ornamentele baroce și rebeliunea tăioasă — un contrast cu eleganța cuminte care domină podiumurile orientate spre clientela ultra-bogată.

Topuri decupate la spate, jeanși purtați descheiați, bralete brodate integral, fuste din piele crăpate până la coapsă. Vitale adusese un aer de îndrăzneală pe care mulți îl considerau pierdut în moda de lux.

Donatella se întorce?

Prada Group promite să revină cu noi clarificări, însă tăcerea actuală nu face decât să alimenteze speculațiile. Pe Threads, Pierre A. M’Pelé (cunoscut drept Pam Boy) insinuează că Donatella s-ar putea întoarce la cârma creativă a casei de modă, un zvon care face valuri într-o industrie a schimbărilor bruște și spectaculoase.

Cât e real și cât e ficțiune? Greu de spus. Cert este că jocul designerilor cu „scaunele muzicale” a reînceput. Iar Versace e, din nou, în centrul scenei.

