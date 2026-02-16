Acasă » Știri » (P) Vedetele care au fugit din București: viață la țară, dar cu naveta spre Capitală

De: David Ioan 16/02/2026 | 18:00
Tot mai multe nume cunoscute din televiziune și muzică au ales să lase în urmă ritmul alert al Bucureștiului pentru o viață mai calmă, aproape de natură. Nu au dispărut din spațiul public, dar și-au schimbat adresa. Trăiesc la sat sau în orașe mai mici, iar când proiectele o cer, revin în Capitală. Este un echilibru între carieră și liniște personală.

De ce aleg vedetele să plece din București?

Motivele sunt concrete: costuri ridicate, aglomerație, presiune profesională. Pentru unii, mutarea a venit după o perioadă dificilă financiar. Pentru alții, dorința de a oferi copiilor un mediu mai sănătos a cântărit decisiv.

Un stil de viață simplificat nu înseamnă retragere totală. Mulți dintre ei au păstrat colaborările media și drumurile regulate către Bucuresti. Decizia pare mai degrabă strategică decât impulsivă.

Cine sunt vedetele care fac naveta între sat și Capitală?

Ce a determinat-o pe Dana Coteanu să se mute la Vama Veche?

Artista Dana Marijuana, alias Dana Coteanu, cunoscută în anii ’90, a ales să plece din București din cauza costurilor mari. S-a mutat la Vama Veche, unde deține un teren și locuiește în containere amenajate. Fetița cea mică o însoțește, iar atunci când apar proiecte, face naveta Constanța – București.

„Viața este prea scumpă, banii sunt prea puțini”, a explicat ea, subliniind că mutarea a fost o necesitate, nu un capriciu. Relația personală a rămas stabilă, iar planurile sunt pe termen lung.

De ce s-a stabilit Mircea Radu la Piatra Neamț?

Fostul prezentator TV s-a mutat în 2019 împreună cu familia la Piatra Neamț. Soția sa a obținut un contract medical avantajos, iar el a continuat să ofere consultanță juridică. În paralel, se ocupă de livada din curte.

„Eu pot să funcționez de oriunde”, declara el, explicând că mobilitatea profesională îi permite acest stil de viață. Practic, nu a abandonat Capitala, ci a transformat-o într-o destinație de lucru.

Cum arată viața lui Florin Călinescu în Argeș?

Actorul Florin Călinescu s-a retras în casa părintească din comuna Băbana, județul Argeș. Acolo are o gospodărie impresionantă: zeci de găini, porci de Bazna, bibilici, gâște și câini. A renunțat la televiziune pentru un trai mai liniștit.

Schimbarea este radicală, dar asumată. Viața la țară i-a oferit ritm, disciplină și un alt tip de satisfacție, departe de luminile reflectoarelor.

Unde locuiește acum Dan Bordeianu?

Actorul s-a mutat în Brănești, lângă Pădurea Pustnicu, în casa tatălui său, pe care a renovat-o. A ales un mediu mai apropiat de natură pentru familie. Cu toate acestea, participă în continuare la proiecte de televiziune. Distanța nu este un obstacol real. Când apare o invitație, revine în București fără ezitare.

De ce a ales Nicoleta Luciu Miercurea-Ciuc?

În 2014, după căsătoria cu Zsolt Csergo, Nicoleta Luciu s-a stabilit la Miercurea-Ciuc. Prioritatea a devenit familia și creșterea celor patru copii. Totuși, colaborările cu televiziunile din București nu au încetat.

Atunci când programul permite, onorează invitațiile din platouri. Practic, a ales stabilitatea fără să rupă legătura profesională.

Dar nu e doar atat

Există vedete care aleg liniștea satului, dar păstrează o punte activă spre scenă, precum Dana Marijuana, care face naveta Constanța – București, sau Mircea Radu, care lucrează de la Piatra Neamț, menținându-și implicarea în proiecte media. Și există altele care rup definitiv legătura cu celebritatea, precum Mihai Coadă, retras la Mănăstirea Turnu, sau Monica Fermo, care și-a continuat viața de călugăriță în Ierusalim.

Ce au în comun aceste mutări?

  • Reducerea cheltuielilor și optimizarea bugetului personal;
  • Prioritizarea familiei și a sănătății emoționale;
  • Posibilitatea de a lucra flexibil, fără birou fix.
  • Căutarea sensului și a echilibrului personal.

Mutarea din Bucuresti nu este un gest dramatic. Seamănă mai degrabă cu decizia unor antreprenori care aleg externalizarea unor procese pentru eficiență, exact cum companiile apelează la servicii de mutari atunci când reorganizează un sediu. Este o adaptare, nu o ruptură.

Chiar și logistica unei plecări implică planificare atentă, uneori inclusiv o debarasare mobila și chiar reorganizarea completă a spațiului. Schimbarea nu este doar emoțională, ci și practică.

Fenomenul arată că succesul nu mai este legat strict de o adresă din București. Ca în povestea clasică a celor care caută „liniștea după furtună”, retragerea strategică poate aduce claritate. Nu e vorba de fugă, ci de alegere conștientă.

În final, aceste decizii vorbesc despre maturitate și echilibru: cariera rămâne activă, dar viața personală primește locul pe care, poate, trebuia să-l aibă de la început.

