Acasă » Știri » Cât costă un kilogram de cireșe în piețele din România. Sunt importate din Argentina

Cât costă un kilogram de cireșe în piețele din România. Sunt importate din Argentina

De: David Ioan 16/02/2026 | 17:47
Cât costă un kilogram de cireșe în piețele din România. Sunt importate din Argentina
Cât costă un kilogram de cireșe în piețele din România. Sunt importate din Argentina

Deși calendarul arată luna februarie, în unele piețe din Constanța au apărut deja fructe specifice verii. Comercianții au scos la vânzare pepeni și cireșe, produse care atrag imediat atenția trecătorilor, mai ales prin contrastul cu sezonul rece.

Marfa este de import, iar vânzătorii afirmă că provine din Argentina, unde în această perioadă a anului ţara se află în plin sezon estival.

Cât costă un kilogram de cireșe în piețele din România

Pe strada Dobrilă Eugeniu, una dintre tarabele de legume și fructe a devenit un punct de interes pentru constănțeni. Deși ghioceii nu au apărut încă, semnele verii sunt vizibile prin oferta neobișnuită pentru această perioadă.

Pepenii și cireșele sunt expuse alături de alte produse, însă prețurile ridicate îi fac pe mulți cumpărători să privească situația cu prudență.

Cât costă un kilogram de cireşe argentinene în pieţele din România

Vânzătorii explică faptul că transportul pe distanțe mari, depozitarea în condiții speciale și taxele de import contribuie direct la costul final. Astfel, un kilogram de cireșe ajunge la 150 de lei, în timp ce pepenele se vinde cu 20,90 lei kilogramul.

Deși aspectul fructelor este atrăgător, mulți clienți preferă să aștepte sezonul autohton, când prețurile sunt considerabil mai mici, iar produsele sunt mai proaspete.

Sunt importate din Argentina

Cu toate acestea, există cumpărători care, din curiozitate sau din dorința de a aduce un strop de vară în mijlocul iernii, aleg să cumpere măcar câteva cireșe „de poftă” sau o felie de pepene.

Pentru unii, astfel de achiziții reprezintă un mic răsfăț ocazional, mai ales în apropierea sărbătorilor de februarie, precum Dragobetele, când un cadou neconvențional poate părea o idee interesantă.

Pentru alți constănțeni însă, prețurile sunt prea mari pentru a justifica o astfel de cheltuială. Un kilogram de cireșe depășește cu mult bugetul alocat cumpărăturilor zilnice, iar pepenele, deși mai accesibil, rămâne totuși un produs de lux în această perioadă.

În consecință, tarabele cu fructe exotice de sezon rămân mai degrabă o atracție vizuală decât o necesitate pentru majoritatea cumpărătorilor.

CITEŞTE ŞI: Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor

Cât costă 1 kg de ardei gras Bianca în supermarketurile românești. Clienții au crezut că este o eroare

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
Știri
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu…
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după...
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Gandul.ro
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase inelul de logodnă de la un bărbat
Adevarul
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase...
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de...
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după...
Parteneri
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat la 56 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
Click.ro
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen...
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Digi 24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din...
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Digi24
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale....
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
România și Bulgaria lansează un sistem unic pe Dunăre. Ce pot detecta noile drone
go4it.ro
România și Bulgaria lansează un sistem unic pe Dunăre. Ce pot detecta noile drone
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Gandul.ro
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
Mihai Trăistariu, înscris la Insula Iubirii 2026. Ce răspuns a primit de la Antena 1
Mihai Trăistariu, înscris la Insula Iubirii 2026. Ce răspuns a primit de la Antena 1
Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor ...
Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor meteo
Care este cea mai bună pâine feliată din supermarket, potrivit celebrei nutriționiste Mihaela Bilic
Care este cea mai bună pâine feliată din supermarket, potrivit celebrei nutriționiste Mihaela Bilic
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt ...
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt tăcerea, scandalul escaladează!
Vezi toate știrile
×