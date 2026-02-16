Cât costă un kilogram de cireșe în piețele din România. Sunt importate din Argentina

Deși calendarul arată luna februarie, în unele piețe din Constanța au apărut deja fructe specifice verii. Comercianții au scos la vânzare pepeni și cireșe, produse care atrag imediat atenția trecătorilor, mai ales prin contrastul cu sezonul rece.

Marfa este de import, iar vânzătorii afirmă că provine din Argentina, unde în această perioadă a anului ţara se află în plin sezon estival.

Cât costă un kilogram de cireșe în piețele din România

Pe strada Dobrilă Eugeniu, una dintre tarabele de legume și fructe a devenit un punct de interes pentru constănțeni. Deși ghioceii nu au apărut încă, semnele verii sunt vizibile prin oferta neobișnuită pentru această perioadă.

Pepenii și cireșele sunt expuse alături de alte produse, însă prețurile ridicate îi fac pe mulți cumpărători să privească situația cu prudență.

Vânzătorii explică faptul că transportul pe distanțe mari, depozitarea în condiții speciale și taxele de import contribuie direct la costul final. Astfel, un kilogram de cireșe ajunge la 150 de lei, în timp ce pepenele se vinde cu 20,90 lei kilogramul.

Deși aspectul fructelor este atrăgător, mulți clienți preferă să aștepte sezonul autohton, când prețurile sunt considerabil mai mici, iar produsele sunt mai proaspete.

Sunt importate din Argentina

Cu toate acestea, există cumpărători care, din curiozitate sau din dorința de a aduce un strop de vară în mijlocul iernii, aleg să cumpere măcar câteva cireșe „de poftă” sau o felie de pepene.

Pentru unii, astfel de achiziții reprezintă un mic răsfăț ocazional, mai ales în apropierea sărbătorilor de februarie, precum Dragobetele, când un cadou neconvențional poate părea o idee interesantă.

Pentru alți constănțeni însă, prețurile sunt prea mari pentru a justifica o astfel de cheltuială. Un kilogram de cireșe depășește cu mult bugetul alocat cumpărăturilor zilnice, iar pepenele, deși mai accesibil, rămâne totuși un produs de lux în această perioadă.

În consecință, tarabele cu fructe exotice de sezon rămân mai degrabă o atracție vizuală decât o necesitate pentru majoritatea cumpărătorilor.

