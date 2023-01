Prezentăm raportul-bombă care a răsturnat acuzația că Matei Dima s-ar fi drogat la volan! ”BRomania NU a condus sub influența substanțelor psihoactive” + declarația exclusivă a influencerului

A venit verdictul! În urmă cu doi ani, Matei Dima, alias BRomania, ar fi fost prins la volan, în județul Brașov, sub influența substanțelor interzise. Atunci, organele de poliție l-au „dezgolit” de permisul de conducere. CANCAN.RO deține, în exclusivitate, documentul care arată rezultatele oficiale are analizelor toxicologice! Avem raportul-bombă și declarațiile exclusive ale cunoscutului actor! Urmăriți mai jos, în articol, toate detaliile.

CANCAN a intrat in posesia raportului-bombă care răstoarnă, cu totul, acuzația că Matei Dima, alias BRomania, s-ar fi urcat drogat la volan! Potrivit raportului în care se află rezultatele analizelor de sânge și urină, actorul nu s-a aflat sub influența substanțelor psihoactive, în martie 2021, când a fost tras pe dreapta de polițiști și testat cu aparatul DrugTest. Urmăriți, în continuare, toate detaliile exclusive!

BRomania NU a condus sub influența substanțelor psihoactive

Decizie de ultimă oră a instanței în procesul în care cunoscutul actor și influencer BRomania a fost judecat, pentru că ar fi condus sub influența unor substanțe psihoactive. Surse judiciare indică faptul că Matei Dima a primit o amendă penală în acest caz, fiind vorba, practic, de cea mai blândă măsură care i-ar fi putut fi aplicată. Judecătorii din Zărnești l-au obligat, astfel, să plătească 10.000 de lei, fără să dispună condamnarea la închisoare, fie și cu suspendare. Blândețea acestui verdict este motivată de faptul că BRomania nu s-ar fi drogat înainte de a urca la volan, așa cum fusese acuzat, ci consumase (cu câteva zile înainte) o substanță psihoactivă, care îi rămăsese în sânge.

Reporterii CANCAN au intrat în posesia raportului medical, care a clarificat acuzațiile și arată, negru pe alb, că, Matei Dima nu a condus sub influența substanțelor psihoactive, cum s-a scris în rechizitoriul înaintat judecătorilor.

Lui Matei Dima i-a fost depistată o substanță ingerată cu mult timp înainte ca actorul să se urce la volan

Sub parafele unui medic specialist legist și a unui toxicolog, raportul – care a fost depus ca probă-bombă la dosar și pe care CANCAN vi-l prezintă azi în exclusivitate – a notat, în concluzii, faptul că în proba recoltată de la Matei Dima a fost depistată ca prezentă substanța metilecgonină, însă aceasta a fost ingerată cu mult timp înainte și nicidecum în ziua opririi actorului în trafic.

”Se poate aprecia că la data de 21.03.2021, ora 15.25, data și ora depistării în trafic, susnumitul Dima Matei nu se afla sub influența substanțelor psihoactive”, subliniază concluziile raportului, astfel că judecătorii din Zărnești au hotărât să nu pronunțe o condamnare la închisoare, nici măcar cu suspendare.

BRomania: ”Nu am pus nicio secundă în pericol siguranța nimănui în trafic”

Contactat de CANCAN, BRomania a confirmat existența la dosar a acestui raport. Mai mult, el susține că, prin amenda penală, plătește pentru greșelile din trecut, dar arată și faptul că n-a reprezentat nicio secundă vreun pericol în trafic.

„Nu am fost sub influența niciunui drog sau a unei băuturi alcoolice la volan. Asta reiese și din raportul medical, dar și din cel al Poliției, întocmit la fața locului. Nu am pus nicio secundă în pericol siguranța nimănui în trafic sau oriunde și nu as face asta niciodată. Amenda penală este pentru o greșeală pe care am făcut-o cu două zile înainte să fiu oprit în trafic, acum doi ani”, a declarant Matei Dima în exclusivitate pentru CANCAN.

