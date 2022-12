BRomania a trecut prin clipe de groază, alături de tovarășul lui: “Am dormit 10 ore pe bancă, în Chișinău!”

Arta cere sacrificii, asta reiese din discursul lui BRomania, actor și producător în cel mai de succes film din istoria României. O spun cifrele înregistrate de „Teambuilding”, peliculă pe care Matei Dima și compania au încercat să o treacă granița, în țara vecină. Însă nu mică le-a fost mirarea când Chișinăul i-a primit cu brațele deschise, dar le-a îngreunat totuși plecarea. Într-o manieră amuzantă, dar cu rezonanțe serioase, BRomania a povestit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cum a fost nevoit să doarmă timp de 10 ore pe o bancă din cauza unui avion defect.

Actorul nu s-a dat bătut și a îndurat cu stoicism momentele care se scurgeau cu încetinitorul. Matei Dima este pregătit să uimească din nou audiența cu proiecția „Haita de acțiune”, ale cărei imagini v-au fost prezentate în premieră de CANCAN.RO. BRomania joacă rolul unui polițist bine intenționat, personaj pentru care vedeta a fost nevoită să se îngrașe 15 kilograme.

Clipe de groază pentru Matei Dima în Chișinău: „A fost noaptea minții acolo!”

CANCAN.RO: De ce ai răgușit, Matei, a fost greu la filmări, că așa a părut în story-uri?!

Matei Dima (BRomania): A fost foarte greu la filmări, am filmat noaptea. Culmea, nu am răcit la filmări, am răcit pe o bancă, pe un aeroport din Chișinău, unde am fost să lansăm „Teambuilding”.

S-a întâmplat ceva cu avionul, oricum a fost noaptea minții acolo, efectiv ne-au dat afară din avion, au zis că e o problemă tehnică după ce am stat o oră și nu se întâmpla nimic.

A fost foarte funny când ne-am dus toți acolo la ghișeu se vorbea numai în rusă. Și eu eram «ne explică și nouă cineva ce se întâmplă?». Și, la un moment dat, a zis unul în română «ori ieșiți toți din aeroport, ori rămâneți toți!».

Și am zis «what? Ce logică are, n-are nicio logică?!». Și, efectiv, a trebuit să dormim, am stat cred că vreo 10 ore pe o bancă și am dormit cu tovarășul meu. Cred că acolo am contactat un virus sau ceva, de aia am vocea răgușită.

Reacția iubitei lui BRomania, după ce actorul a pus 15 kilograme pentru rolul din „Haita de acțiune: „Cine îți mai scrie așa gras?!”

CANCAN.RO: Cu ce lovești publicul în perioada ce urmează?

Matei Dima (BRomania): „Romina”, un semi-musical super super fun și pentru oameni. Și dup-aia, în martie, ieșim cu „Haita de acțiune”, care e next level.



CANCAN.RO: Cum a fost rolul ăsta pentru tine, cu 15 kilograme în plus?

Matei Dima (BRomania): Dă foarte bine în costumul de polițist cu 15, chiar 20 de kilograme în plus. Dar a meritat, în tot cazul e super, o să vedeți și cum joacă lumea și acțiunea, cum arată Antonia, cum joacă, e o surpriză mare!

CANCAN.RO: Iubita ta ce a zis acasă în momentul în care te-a văzut mai împlinit?

Matei Dima (BRomania): S-a bucurat, a zis «cine îți mai scrie așa gras?!». E adevărul!

CANCAN.RO: Trebuie să te felicităm pentru „Teambuilding”, practic câți bani și-a tras BRomania?

Matei Dima (BRomania): Destul de mulți, mai mulți decât am avut vreodată! Dintr-un proiect, nu mai mult decât am avut eu în viața asta.

