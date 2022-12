BRomania a dat bir cu fugiții! Unde se află actorul, în timp ce vedetele noastre își petrec Crăciunul în familie

BRomania este unul dintre cei mai apreciați actori și vloggeri din România. De-a lungul timpului, acesta a făcut furori printre români și tot de atunci a dobândit un succes colosal pe plan profesional. Ei bine, Matei Dima, căci acesta este numele său real, a fugit departe de frigul din România și a ales să-și petreacă Crăciunul într-o țară exotică.

În timp ce alte vedete își petrec vacanța acasă, în sânul familiei sau în casele prietenilor, BRomania a decis să fugă de temperaturile scăzute de la noi și să își petreacă sărbătorile de iarnă într-o țară ceva mai călduroasă. Actorul a publicat primele imagini pe contul său de Instagram, acolo unde le-a împărtășit fanilor din entuziasmul său. Nu știm încă destinația exactă, însă cert este că soarele nu lipsește din peisaj, nici palmierii sau peisajele de vis. Totuși, fanii așteaptă cu mare nerăbdare ca acesta să dea mai multe detalii legate de locație, dar să împărtășească și mai multe din momentele sale petrecute acolo.

BRomania ar fi ajuns milionar dacă nu și-ar fi investit banii în filme

BRomania se numără printre puținii vloggeri din țară care au trecut de la clipuri pe YouTube, la mari proiecții de film. Munca din ultimii ani i-a fost răsplătită și dacă nu ar fi investit fiecare sumă câștigată, acesta susține că cel mai probabil, ar fi ajuns milionar.

„Sunt milionar în followers. Am milioane de urmăritori. Nu mă ascund vizavi de banii pe care îi fac. Probabil că dacă nu i-aș fi investit în aceste două filme, “Miami Bici” și “5 Gang- Un altfel de Crăciun”, aș fi fost milionar până la vârsta asta. Eu tot ce am făcut am reinvestit și de-aia am și avut succes. Toate proiectele pe care le vezi sunt făcute din banii pe care îi pun și eu de la mine.

Așa am crescut. Am plecat de la telefon. Cu primii bani pe care i-am făcut mi-am luat o cameră. Normal că mi-am luat și un BMW la un moment dat, că doar sunt din Constanța. Tot ce am câștigat am încercat să bag în următorul proiect ca să ajung unde sunt acum și uite că a funcționat”, declara Matei Dima pentru libertatea, în urmă cu ceva timp.