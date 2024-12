Orașul în care ziua durează doar 91 de minute. Soarele răsare la 12:59 și apune la 14:30

Lumea este plină de locuri fascinante, unde natura sfidează așteptările noastre obișnuite. Un astfel de loc inedit este Inuvik, un oraș din Teritoriile de Nord-Vest ale Canadei, unde, în această perioadă a anului, ziua durează mai puțin de două ore. Acest fenomen impresionant atrage atenția asupra extremelor naturale care marchează viața comunităților din regiunile arctice.

Într-o postare pe Facebook, un locuitor din Inuvik a descris o zi în care soarele a fost prezent pe cer doar pentru 91 de minute. Temperatura era de -34°C, iar răsăritul oficial s-a produs la ora 12:59, urmat de apus la 14:30.

Postarea oferă și o perspectivă fotografică unică asupra acestui moment. Cu ajutorul unei drone, autorul a realizat mai multe fotografii din același loc, capturând traiectoria soarelui pe cer pe parcursul scurtei zile. Fotografiile au fost apoi îmbinate într-o singură imagine, care ilustrează frumos parcursul soarelui.

Pe 4 decembrie, Inuvik va avea ultima zi de soare înainte de începutul nopții polare. Timp de o lună, soarele nu va mai apărea deasupra orizontului, un fenomen fascinant specific regiunilor arctice. Când soarele revine, la începutul lunii ianuarie, localnicii celebrează cu Sunrise Festival, un eveniment care durează trei zile.

Fenomenul nopții polare și al zilelor extrem de scurte este rezultatul înclinării axei Pământului și poziției relative față de soare în timpul iernii. Dacă acest subiect te intrigă, merită să-l aprofundezi, fiind o demonstrație impresionantă a complexității planetei noastre.

„2 decembrie 2024

Inuvik, Teritoriile de Nord-Vest, Canada

-34°C

Astăzi am avut doar 90 de minute de soare. Răsăritul oficial a fost la 12:59 PM, iar apusul la 2:29 PM. Folosind drona mea și setările de waypoint, am putut face mai multe fotografii din același punct, în trei zboruri scurte. Am combinat apoi aceste fotografii într-o imagine care arată traiectoria soarelui pe parcursul celor 90 de minute.

Pe 4 decembrie vom avea ultima zi cu soare înainte de începerea nopții polare, care va dura o lună, timp în care soarele nu va mai trece peste orizont. Când revine, la începutul lui ianuarie, locuitorii din Inuvik sărbătoresc cu Sunrise Festival timp de trei zile.

Dacă nu înțelegeți conceptul de noapte polară, vă recomand să-l cercetați, este fascinant!

De asemenea, Pământul nu este plat. Mai bine luați-vă un hobby mai util decât să susțineți asta.”, este mesajul transmis în postare.