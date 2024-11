Cel mai mic oraș din lume în 2024. Cum arată și câți locuitori are

Puțini oameni știu care este cel mai mic oraș din lume. Deși nu este cunoscut, locația reprezintă o adevărată „capodoperă”. Acest oraș se află în Croația și este considerat un exemplu rar al arhitecturii medievale bine conservate. Este amplasat pe un deal, având doar 100 de metri lungime și 30 de metri lățime. Află, în articol, câte persoane locuiesc aici.

Cel mai mic oraș din lume se numește Hum și se află în Croația, provincia Istria. Puținii oameni care locuiesc aici se bucură de o priveliște pitorească pentru că toate casele sunt amplasate pe un deal îndepărtat.

Cum arată și câți locuitori are cel mai mic oraș din lume în 2024

Orășelul Hum din Croația, provincia Istria, a apărut pentru prima dată în documentele oficiale în secolul al XII-lea, însă la acea vreme avea alt nume. Legendele locului spun că locul a luat naștere atunci când uriașii construiau orașele din apropiere. Ei ar fi folosit stâncile rămase pentru a construi un oraș în miniatură.

Totuși, primele construcții din Hum datează încă din secolul al XI-lea. Primele case au fost făcute în interiorul zidurilor. Deși a trecut mult timp de atunci, orașul și-a păstrat aspectul din acele vremuri. Din acest motiv, este considerat un exemplu rar al arhitecturii medievale.

Zona în care este amplasat orășelul contribuie și ea la frumusețea locului. Hum este amplasat pe un deal și are doar două străduțe. Cu 100 de metri lungime și 30 de metri lățime, acesta găduiește 30 de locuitori, însă populația este în creștere de la an la an, potrivit Digi24.ro.

Orașul Hum este unul deosebit, cu tradiții vechi. Localnicii încă respectă un ritual care datează din secolul al XVI-lea, numit „alegerea prefectului”. Acest obicei se desfășoară în luna iunie, de ziua orașului. Toți bărbații se adună la primărie și îl aleg pe cel care va deveni prefect.

De asemenea, locul este cunoscut pentru un brand de fructe infuzat cu vâsc – Biska. Se spune că rețeta este veche de 2.000 de ani, iar oamenii din Hum respectă și o sărbătoare dedicată acestei băuturi, care are loc la sfârșitul lunii septembrie.

Un alt aspect cu care cei 30 de locuitori din Hum se mândresc este un turn înalt de peste 22 de metri. Acesta a fost construit în anul 1552 și reprezintă o atracție atât pentru persoanele care locuiesc în orășel, cât și pentru vizitatori.

