BRomania și Pulhac, făcuți knockout la filmările pentru “Haita de acțiune”! Antonia a făcut ravagii cu scrumiera: “I-a dat în cap!”

BRomania și Cristi Pulhac aduc vești bune pentru cinefilii din România, în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV. Noul film instrumentat de compania lui Matei Dima se numește „Haita de acțiune” și debutează în cinematografe începând cu data de 21 martie. Din distribuție fac parte Antonia, Anca Dinicu, Anca Dumitra, Alex Bogdan și alte nume sonore, ce garantează crearea unui nou fenomen cinematografic de nivelul „Teambuilding”. Spre deosebire de cea mai vizionată proiecție românească a ultimilor 20 de ani, menționată anterior, „Haita de acțiune” vine cu multe scene pline de adrenalină, dar și cu un umor îmbunătățit, susține Matei Dima.

Prin urmare, „Haita de acțiune” urmărește destinul lui Denzel, personaj interpretat de BRomania, un polițist credul, apărat de Oli, caracter adus la viață de Antonia. Din colectivul secției la care lucrează BRomania face parte și Cristi Pulhac, ce se află deja la al doilea film din carieră. Cei doi amici povestesc, cu amuzament, că filmările pentru „Haita de acțiune” nu au fost lipsite de peripeții. Fostul fotbalist a fost făcut knockout de o scrumieră aruncată de Antonia, timp în care Matei Dima a insistat ca pumnii să fie aplicați corect în scenele de bătaie. Și a durut!

Filmul „Haita de acțiune” rulează în cinematografele din toată țara începând cu 21 martie

CANCAN EXCLUSIV: Pentru oamenii care iau contact prima dată cu voi în această formulă, Cristi și Matei, vă rog să îmi întocmiți un sinopsis a ceea ce se întâmplă în acest film!

BRomania: Filmul a plecat din dorința mea, de foarte mulți ani, de a juca un polițist care chiar asta a făcut, a crescut cu filmele americane cum am crescut și eu. Din anumite puncte de vedere, filmul e o autobiografie, ca să zic așa. Și pentru că am crescut cu filmele de acțiune mereu mi-am dorit să văd dacă putem să facem și noi. Și am reușit cu filmul ăsta, ne-am chinuit foarte mult.

Multe cascadorii, camere puse, camere stricate, oameni care chiar ne-au ajutat foarte mult. Mai ales cascadorii din România care au văzut că «bă, uite, ăștia chiar vin cu un suflu nou în cinematografia comercială», au pus toți umărul și am reușit să facem un film cu adevărat de acțiune. Dar revenind la poveste, da, este povestea lui Denzel, așa îl cheamă pe personajul meu.

Are această clică pe care o denumește el haită, în care îi are pe Vlad Brumaru, personajul Aurel, care e în prima lui zi la secție, un personaj de etnie rromă. Și Antonia, care este cea mai bună prietenă a lui din cadrul secției, este un personaj care se bate foarte bine, îl protejează pe Denzel de ceilalți din secție care îi dau bulying lui că e puțin mai special.

Personajul colectiv fiind Alex Bogdan, Iancu Sterp, Anca Dinicu și Cristi Pulhac. Ei mereu fac mișto de mine pentru faptul că vreau să aplic justiția. Iau totul prea în serios și ei mereu fac mișto de mine «stai, bă, dreacu, în banca ta, fă ce fac polițiștii».

Cristi Pulhac: Mută două foi din stânga în dreapta! Fă-te că ai treabă!

Cristi Pulhac, distribuit pentru a doua oară într-un film de Matei Dima: „Aveam presiune mare pe mine!”

CANCAN EXCLUSIV: „Teambuilding” a fost primul „copil” al tău, iar la filmările pentru „Haita” Raluca era însărcinată. Pentru tine, la nivel emoțional, care dintre filme are mai multă greutate?

Cristi Pulhac: O să îți răspund și din punct de vedere fotbalistic, fiecare meci are istoria lui. Aici e ancorată altfel de emoție, în «Teambuilding» a fost ceva special pentru mine, a fost pentru prima oară ceea ce am făcut și am învățat foarte multe.

M-a ajutat pe mine să mă dezvolt și pe alte planuri. Am văzut ce înseamnă să fii actor, să faci un film, am văzut foarte multe lucruri care se întâmplă în spate, e foarte mult de muncă. Nu înțelegeam unele chestii, dar se muncește enorm. Dar «Teambuilding» pentru mine a fost o stare emoțională puternică.

CANCAN EXCLUSIV: Dar ca rol care ți-a fost mai greu de executat?

Cristi Pulhac: Cel din «Teambuilding», a fost greu, probabil și pentru că a fost pentru prima oară. Dar pe plan emoțional am dat tot ce am putut eu mai bine ca să demonstrez, că acolo nu ai timp deloc. Aveam presiune mare pe mine.

BRomania și Pulhac au ieșit „avariați” de la filmările pentru „Haita de acțiune”: „Era să îi scoată ochiul lui Cristi!”

CANCAN EXCLUSIV: Ne povestea Matei într-un interviu trecut că și-a luat niște pumni în cap. Și voiam să întreb cum a fost pentru voi treaba asta, să îmi dați poate și un spoiler dintr-o scenă unde a fost mai agresivă toată situația?!

BRomania: Cristi era să-și ia o scrumieră în cap!

Cristi Pulhac: A zburat de foarte multe ori și ultima dată a zburat bine, a zburat pe bune.

BRomania: I-a dat în cap!

Cristi Pulhac: Aveam ochiul roșu, m-a întrebat Matei ce am pățit, ce să pățesc, scrumiera?!

BRomania: Filmul e scris și regizat de Vali Dobrogeanu, el e foarte meticulos și am filmat de foarte multe ori fiecare scenă, mai ales fiecare scenă de acțiune, ca să avem momentul perfect, lovitura perfectă, ca să vindem cât mai bine momentul.

Și a aruncat, într-adevăr, în scena respectivă Oli, personajul Antoniei, răspundea la atacurile lor față de mine și-mi lua apărarea. Practic, sărea la bătaie, pentru că are în ea un Hulk. Sare pe ei să îi bată pe toți. Dar începe prin a arunca o scrumieră. Și am făcut-o de atâtea ori, încât probabil a obosit la un moment dat și a scăpat scrumiera la dreapta și era să îi scoată ochiul lui Cristi.

CANCAN EXCLUSIV: Deci te poți accidenta serios la o treabă din asta?!

BRomania: Noi eram și suprazeloși cu toată treaba asta, eram entuziasmați că facem film de acțiune. Cascadorii mi-au și dat foarte multă încredere, mi-au zis că mă mișc bine și că pot și le ziceam «haide, și mai aproape, că îmi doresc să iasă filmul, normal, că am băgat bani în el».

Să nu te bați într-un film e mult mai greu decât să te bați. Eu aveam o cască la un moment dat și trebuia să îmi dea un pumn, iar eu trebuia să parez cumva, în nebunia personajului. Tot încercam și băiatul care era cascador dădea și pe cameră tot nu era OK. I-am zis «fă puțin contact» și cred că mi-a dat contuzie mare, mi-a țiuit urechea foarte tare. A rămas în film momentul.



