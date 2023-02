Cristi Pulhac și-a botezat băiețelul! Primele imagini de la eveniment

A fost petrecere mare ieri, 25 februarie 2023, în familia lui Cristi Pulhac, fostul jucător de la Dinamo. Bărbatul și-a creștinat fiul, pe micuțul Aris Cristian, alături de familie și de cei dragi.

După aproape trei luni de la venirea pe lume a fiului său, Cristi Pulhac a organizat botezul celui mic, alături de soția sa, Raluca. Într-un cadru de poveste, micuțul Aris Cristian a devenit creștin, sub atenta supraveghere a nașilor săi. Dacă până acum nu existau detalii despre cine ar putea fi persoanele care l-ar pute boteza pe fiul fostului fotbalist, iată că adevărul ar fi ieșit la iveală.

Cristi Pulhac și-a botezat fiul

De când a devenit pentru prima dată tată, Cristi Pulhac este mult mai rezervat în ceea ce privește aparițiile în lumina reflectoarelor, motiv pentru care a ezitat să vorbească despre momentul în care va avea loc creștinarea lui Aris sau despre cine sunt, de fapt, nașii. Totuși, ieri au apărut primele imagini de la evenimentul mult așteptat de toată lumea.

În timpul botezului, Cristi Pulhac a radiat de fericire alături de partenera sa, Raluca. Cei doi părinți au așteptat cu nerăbdare momentul în care au putut să își țină în brațe fiul creștinat. În imaginile postate pe rețelele de socializare se poate vedea faptul că Raluca a optat pentru un costum alb imaculat care îi pune în evidență corpul foarte bine lucrat, în timp ce Cristi Pulhac a ales un tricou alb, un sacou negru, blugi și o pereche de pantofi sport.

Evenimentul a fost extrem de emoționant pentru întreaga familie, iar Cristi Pulhac a oferit și primele declarații!

„În primul rând, a fost ceva restrâns, nu prea suntem noi adepții petrecerilor mari, cu multă lume, și aici sper să mă audă și cei care vor afla, nu am avut invitați foarte mulți, a fost ceva mai intim, între noi, cu familia, am vrut să ne bucurăm și noi puțin de momentul acesta și de asta mulți vor afla acum, mulți colegi de-ai mei, sper să nu se supere, așa am decis noi, să fie ceva mai intim, așa cum a fost și cu nașterea lui Aris. Practic, mulți au aflat și când am anunțat pe rețelele de socializare și am vrut să ne bucurăm de momentele acestea.

Îți dai seama (n.r. a avut emoții), e o bucurie mare, cum am dat și declarația acum două săptămâni când am anunțat, a fost un cadou extraordinar pentru noi, mai ales că a venit înainte de Crăciun și totul a fost perfect, am zis să mergem pe linia asta și să ne bucurăm în continuare și la botez, emoțiile le am și acum, nu au dispărut, chiar dacă e a doua zi.

A fost o petrecere foarte frumoasă, cu familia, să spun așa. A fost foarte liniștit, chiar am avut emoții cu Raluca, ne-am rugat amândoi să fie ok, să nu plângă mult, dar a fost foarte liniștit, mai ales că știm că îi place la băiță. Îi place foarte mult, dar fiind și foarte multă lume, agitație, Biserică, ne-am gândit să nu plângă prea mult, dar a fost foarte liniștit, chiar zâmbăreț, a zâmbit încontinuu”, a spus Cristi Pulhac, la Antena Stars.

Cine este nașul micuțului Aris Cristian

Fanii de pe rețelele de socializare au observat un detaliu de-a dreptul inedit în momentul în care au apărut primele imagini cu micuțul Aris Cristian. Prezența lui Matei Dima, cunoscut și cub numele de BRomania, a atras atenția tuturor, mai ales în momentul în care a apărut ținându-l în brațe pe fiul dinamovistului.

BRomania, naș de botez!

BRomania a fost nașul de botez al celui mic. Într-una dintre imaginile de pe Instagram acesta este văzut chiar lângă măsuța pe care micuțul stătea în timp ce preotul îl ungea cu mir. Ulterior, Matei Dima a fost singurul care a ținut copilul în brațe în biserică, rol pe care numai nașii îl au, de obicei. La scurt timp după frumosul eveniment din viața lor, Cristi Pulhac a făcut o serie de declarații!

„Da, a fost Matei (n.r. BRomania), noi ne-am dorit foarte mult ca el să fie nașul copilului nostru, practic suntem prieteni de ceva timp, Raluca se cunoaște cu el, pentru că sunt amândoi din Constanța, se cunosc din generală, se știu de foarte mult timp și practic asta ne-a legat și mai mult, ne înțelegem foarte bine și de asta suntem o familie acum, suntem și prieteni, ne-am bucurat foarte mult”, a mai spus Cristi Pulhac.