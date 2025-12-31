Veste bună pentru bărbații mileniali singuri: Fericirea nu mai depinde de iubire

Un studiu arată că Generația Y – sau milenialii – se descurcă de minune și fără partener. Dacă acum 20 de ani trei sferturi dintre adolescenți credeau că au nevoie de un partener pentru a fi fericiți, astăzi doar 48% mai gândesc așa.

Libertatea personală bate romantismul

Conform studiului “Generation Y: Do millennials need a partner to be happy?” (Scheling & Richter, Adolescence, 2021), tinerii mileniali pun acum mai mult accent pe dezvoltarea personală, carieră și exprimare de sine decât pe relațiile romantice. Cei care au crescut în familii cu educație superioară sau într-un mediu socio-economic favorabil tind să creadă că fericirea vine din propriile realizări, nu dintr-o relație. Practic, milenialii “single” nu se mai percep ca fiind „incompleți” – ci independenți și ambițioși, relatează ScienceDirect.

Bărbații în fruntea trend-ului

Interesant este că bărbații tind să adopte mai des valori postmaterialiste decât femeile. Asta înseamnă că ei pun și mai mult preț pe libertate și autonomie, în timp ce femeile rămân mai atașate de valorile tradiționale legate de familie și relații. În plus, adolescenții crescuți în familii divorțate sau cu părinți separați sunt mai sceptici vizavi de ideea că fericirea depinde de un partener.

Fericire la superlativ, dar nu într-o relație

Pe scurt, milenialii învață să fie fericiți fără un partener și fără compromisuri făcute în relație. Într-o lume în care individualismul câștigă teren, fericirea personală ține mai mult de libertate, experiențe variate și dezvoltare personală, decât de siguranța și stabilitatea din cuplu.

