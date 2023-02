Cristi Pulhac a devenit tătic! Soţia fostului dinamovist a născut un băieţel perfect sănătos

Cristi Pulhac este în culmea fericirii! Soția fostului fotbalist a adus pe lume primul lor copil. Raluca a născut un băieţel perfect sănătos, însă cei doi au preferat să fie foarte discreţi cu acest moment. Recent însă, bruneta a publicat câteva imagini în mediul online cu micuţul.

Cristi Pulhac s-a numărat printre cei mai îndrăgiți fotbaliști de la noi din țară, iar de când s-a retras de pe terenul de fotbal, fostul dinamovist a fost văzut în diferite producții TV. Dacă despre viața profesională fanii au fost mereu la curent, acum, au fost curioşi să afle detalii şi din viaţa sa personală.

CITEŞTE ŞI: CRISTI PULHAC, ACCIDENT DE MUNCĂ ÎN “TEAMBUILDING”, FILMUL LUI BROMANIA. A VENIT AMBULANȚA: “AM CĂZUT PE CANAPEA, M-AM ÎNROȘIT LA FAȚĂ…”

Cristi Pulhac a devenit tată de băieţel. Dorinţa fostului dinamovist s-a îndeplinit recent, după ce Raluca, soţia sa, a adus pe lume primul său moştenitor. Partenera fostului fotbalist a postat câteva imagini cu fiul lor, la care a adăugat o scurtă descriere.

„Micul meu prinț”, a scris partenera fostului fotbalist, într-o postare distribuită pe Instagram.

Ce spunea Cristi Pulhac despre momentul în care va deveni tată

Raluca i-a făcut cu ochiul fostului fotbalist, încă din 2010, când s-au cunoscut. A durat ceva până au reușit să își spună „Da”, mai exact în anul 2015, când macho-ul și-a unit destinul cu modelul visurilor sale. Relaţia celor doi este una frumoasă, iar fostul fotbalist şi-a dorit să îşi mărească familia cu încă un membru.

În cadrul unui interviu mai vechi, Cristi Pulhac a mărturisit faptul că şi-a dorit să se bucure de viaţă înainte să facă acest pas extrem de important.

„Toată lumea ne întreabă, ideea care e? Am vrut să am un moment de respiro după ce m-am lăsat, pentru că nu puteam să plec, nu puteam să fac anumite lucruri, pentru că eram la program și am vrut să mă bucur puțin de viață.

Cred că, probabil, să sperăm, să dea Dumnezeu că noi ne dorim. Dacă e fetiță, vedem, nu m-am gândit.

Dacă e băiat, da, normal, o să îmi dau seama dacă are vreun talent și n-o să încerc să îl împing doar ca să îmi fac pe plac eu să ajungă fotbalist, pentru că e bine să simtă el ceea ce își dorește.

Și dacă nu are talent, mai bine să îl retragi. Și dacă va avea înclinație către un sport, îl voi susține!”, a declarat Cristian Pulhac pentru CANCAN.RO.