Oana Zara schimbă prefixul. Ce spune actrița despre nuntă, după 9 ani de relație cu Bogdan Medvedi

Oana Zara și Bogdan Medvedi vor împlini luna viitoare 9 ani de când sunt împreună. În iunie este și ziua de naștere a actriței din serialul Lia (Antena 1), care va împlini 30 de ani. Schimbarea prefixului este în aceeași zi în care se căsătoresc colegii ei – Vlad Gherman și Oana Moșneagu. Actrița a povestit pentru CANCAN.ro de ce va merge singură la nunta lor, dar și ce ea și Bogdan Medvedi nu au făcut până acum pasul cel mare.

Oana Zara și Bogdan Medvedi nu au făcut o prioritate din oficializarea relației, chiar dacă formează un cuplu de 9 ani. “Trebuie să merg să-mi aleg inelul, pentru că Medvedi nu prea se pricepe la asta. El vrea ca eu să fiu mulțumită de inel”, a precizat ea.

Oana Zara: “Mi se pare foarte stresant să îți organizezi nunta și cred că de asta am fugit de fapt, de stresul acesta”

Organizarea unei nunți presupune multă bătaie de cap, fiind de pus la punct multe detalii. Chiar daca apelează la un wedding planner, listele cu invitații și confirmarea prezenței lor le revin tot mirilor.

“Ne-am maturizat mai greu și tot timpul am crezut că suntem copii și că nu suntem, poate, pregătiți pentru nuntă, pentru că am asociat nunta cu ceva foarte matur. Dar acum văzând că în jurul nostru oameni de vârsta noastră se căsătoresc și chiar mai tineri decât noi, ne gândim și noi. Adică noi ne dorim foarte mult, pentru că avem o relație strânsă cu Dumnezeu, mergem la biserică și ni se pare normal să facem asta, doar că parcă acum, de exemplu, ne-am cufundat foarte mult în proiecte, în joburi.

NU RATA: PARTENERA DE SCENĂ A LUI FLORIN PIERSIC FACE DEZVĂLUIRI EMOȚIONANTE PENTRU CANCAN.RO: ”ULTIMUL SPECTACOL…”

Mi se pare foarte stresant să îți organizezi nunta și cred că de asta am fugit de fapt, de stresul acesta. Să faci lista cu invitații, să dai telefoane, că până la urmă tu trebuie să te ocupi”, ne-a spus interpreta Danei din serialul Lia.

Oana Zara va merge singură la nunta lui Vlad Gherman

Adevărul este că atât ea, cât și iubitul ei, artistul Bogdan Medvedi, culeg roadele muncii lor pe plan profesional. Actrița este implicată în mai multe campanii online, pe lângă filmările pentru serial, are și proiectul cu sketch-urile cu iubitul ei, iar Bogdan este antamant la evenimente. Așa se va întâmpla și pe 2 iunie, fix de ziua Oanei Zara. Îndrăgostiții și-au făcut planul de a petrece împreună la miezul nopții și ulterior ziua până spre seară, când el își va onora contractul la un eveniment, iar sărbătorita se va distra la nunta soților Oana și Vlad Gherman.

“Pe 2 iunie când Vlad Gherman și cu Oana se căsătoresc, eu împlinesc 30 de ani. Ziua mea le-o dedic lor. De ziua mea merg la nunta lor. Asta vorbeam cu Medvedi, el are evenimentul la Iași, va pleca cu avionul și vom sta împreună de la 12.00 noaptea și vom petrece ziua împreună, apoi el va pleca la eveniment și eu voi merge la nuntă”, a declarat, pentru CANCAN.ro, Oana Zara.

Legat de schimbarea prefixului, actrița nu a resimțit niciun prag psihologic. “Acum când mă întreabă lumea câți ani am, spun 30 direct. Mai e puțin și împlinesc 30. Nu mă afectează, mi se pare că sunt în cel mai frumos punct al vieții mele, în care am înțeles mai bine cum stă viața. Bineînțeles mai am foarte multe de învățat, dar e din ce în ce mai bine și mi se pare că vârsta îți aduce doar plusuri”, a adăugat iubita lui Bogdan Medvedi.

NU RATA: CANCAN.RO ARE IMAGINI INCENDIARE CU OANA ZARA, DINCOLO DE PELICULA ”LIA – SOȚIA SOȚULUI MEU”! ȘI-A FĂCUT FENTA LA PISCINĂ!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.