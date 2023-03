Începutul lui 2023 aduce pentru BRomania schimbări notabile atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Matei Dima este protagonistul filmului „Haita de acțiune”, ce va rula în cinematografele din toată țara începând cu 21 martie. Din gașca de polițiști care îl ajută pe Denzel, personajul lui BRomania, să rezolve problemele legii se numără și Antonia, Anca Dinicu sau Alex Bogdan. Însă elementul surpriză este de departe Mugur Mihăescu, tatăl lui Matei Dima din film. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, creierul din spatele proiecției „Haita de acțiune” ne-a dezvăluit cum a decurs colaborarea cu „Garcea”, dar ne-a comunicat și cea mai relevantă schimbare din viața amoroasă.

Matei Dima dezvăluie că este din nou singur, după ce el și fosta iubită au decis, de comun acord, să încheie relația ce data de un an. Actorul susține că a fost o perioadă benefică pentru ambii parteneri la nivel emoțional, până și separarea fiind una consimțită într-o manieră amiabilă. Prin urmare, Matei Dima s-a prezentat singur la avanpremiera filmului „Haita de acțiune”, va pătrunde în cinematografe peste o săptămână.

Mugur Mihăescu îl interpretează pe tatăl lui Denzel, personajul lui Matei Dima din „Haita de acțiune”: „A fost WOW să putem lucra cu el!”



CANCAN.RO: Denzel are un tată extrem de titrat. Explică-mi și mie cum a fost treaba cu Mugur Mihăescu, de ce Mugur?

BRomania: De acolo a plecat, de fapt, toată ideea filmului. Când am decis să joc un polițist, m-am gândit așa «dacă o să joc un polițist care e mai special și care e și chel, oare ce o să zică toată lumea? Nu poate să fie decât un Garcea». Și atunci am zis «care e cea mai bună a doua opțiune? Să fiu fiul său». Și de aici a plecat ideea filmului.

CANCAN.RO: Tu l-ai sunat?

BRomania: Da, l-am sunat înainte de pandemie, i-am propus, a zis că e interesat. După care am luat toți o pauză de la viață timp de doi ani. Și cum am terminat filmările la Teambuilding, l-am sunat din nou și a zis «da, eu eram gata, dar nu m-a mai sunat nimeni». Pentru majoritatea din echipă, eu, Vali Dobrogeanu, ăștia care am crescut cu casetele de la «Vacanța Mare» a fost o experiență WOW să putem lucra cu el.

CANCAN.RO: Raportat la ce se întâmpla pe vremuri în partea de umor, cum ți se pare că suntem acum comparativ cu atunci?

BRomania: Există o formă de libertate pe care noi ne bucurăm să o avem. Prin umor nu încercăm să fim mai deștepți sau mai puțin deștepți, pentru că e interpretabil de către fiecare persoană în funcție de cultură, de educație și așa mai departe. Cred că ce facem noi e să ne distrăm și asta se și simte. Noi facem filme la care ne distrăm și facem filme la care râdem noi. E subiectiv, eu încerc să fac filme cât mai distractive care dau dovadă de escapism, să te duci o oră și jumătate să te distrezi.

Matei Dima este din nou singur, după despărțirea de fosta iubită: „Ne-am separat la începutul anului!”

CANCAN.RO: Mi-ai dat un indiciu în interviul pe care noi l-am avut, că veți pleca prin țară și că nu întotdeauna lucrurile dezirabile se întâmplă în prima zi, poate se întâmplă în a doua. Tu n-ai fi spus asta dacă domnișoara de acasă ar mai fi existat. Ce s-a întâmplat cu domnișoara care era la Teambuilding și acum se pare că nu mai este?

BRomania: Ce s-a întâmplat? Viața s-a întâmplat și ne-am separat la începutul anului.

CANCAN.RO: De ce? Nepotrivire de caracter?

BRomania: Dăm atât din casă încât din respect pentru tot ce înseamnă oamenii pe care îi cunoști e mult mai bine să le ții în casă. Dar totul a fost cât se poate de amiabil. Na, o despărțire nu e niciodată amiabilă 100%, dar a fost un an din care am învățat foarte multe și eu și ea.

CANCAN.RO: Doamnelor și domnișoarelor, Matei e un bărbat liber!

BRomania: Nu, oprește-te, termină, doar nu le dai și Instagramul meu personal, @mateidima. Oprește-te cu astea!

