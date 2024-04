Mara Bănică a explodat în mediul online! Jurnalista tună și fulgeră în urma unui accident rutier: „ E drogat, beat, nu are asigurare”

Mara Bănică tună și fulgeră în mediul online în urma unui accident rutier. Vedeta a detaliat povestea unui accident minor, dar care a scos la iveală mai multe probleme. Atunci când cele întâmplate au ajuns în atenția oamenilor legii, aceștia au avut o atitudine se pare total nepotrivită, care a revoltat-o pe jurnalistă. Ce s-a întâmplat de fapt?

Mara Bănică a fost revoltată de pățania pe care un apropiat al ei a avut-o. Bărbatul a avut parte de un accident rutier minor. Autoturismul pe care îl conducea s-a ales cu câteva zgârieturi, așa că acesta a vrut să discute cu șoferul ce l-a accidentat și să rezolve problema pe cale amiabilă. Însă, vinovatul s-a făcut nevăzut și a fugit de la locul accidentului. Revoltat de atitudinea șoferului vinovat, prietenul Marei Bănică a mers să reclame accidentul la poliție, însă acolo a avut parte de o altă „surpriză”.

Așa cum spuneam, în urma accidentului, apropiatul Marei Bănică a mers să reclame întreaga întâmplare oamenilor legii, fiind supărat de faptul că vinovatul a fugit de la locul accidentului. După lungi cozi și ore de așteptare, păgubitul a făcut reclamația, însă ce a urmat l-a lăsat fără cuvinte.

E bine, surpriza a venit atunci când unul dintre agenți a trebuit să constate daunele. Se pare că acesta nu s-a arătat deloc impresionat de cele întâmplate și chiar l-a apostrofat pe bărbat că a venit să „deranjeze” autoritățile pentru un lucru minor. Apropiatul Marei Bănică a încercat să explice faptul că în acest caz problema principală nu este dauna, ci faptul că vinovatul a fugit de la locul accidentului cu un motiv.

„Ajuns la mașină, agentul, deși era în situația asta doar fotograf, începe să mă judece foarte dur, întrebându-mă de ce am venit și ce gând am eu cu daunele astea, terminând cu ceva de genul că este adevărat că „mulți dintre voi aveți mult timp liber!”

Și acum ma întreb la rece, de ce am ajuns la accidente ușoare și am dat de un judecător incognito…i-am răpit din timpul de la serviciu? M-a lovit un dobitoc, orbit de ochelarii fake din Grand Bazaar-ul Istanbulului, mi-a zgâriat mașina și conform codului rutier am 24 de ore pentru a declara dauna.



Unde se specifică faptul că zgârieturile nu sunt o daună domnule agent? În ce calitate mă judecați că de ce am venit? O să îmi iau totuși timpul să vă explic:



1. din principiu…un om care părăsește locul accidentului are un motiv să o facă: e drogat, beat, nu are asigurare



2. acest conducător daca are un motiv enumerat mai sus nu are ce cauta in trafic



3. domnule agent și fotograf – AȘA ESTE ÎN CIVILIZATIE, dacă conducatorul se crede mai presus de lege și părăsește locul accidentului, trebuie pedepsit chiar dacă dauna nu este foarte mare!



Așa că nu ne judecați că vrem să intrăm în rândul civilizațiilor normale și ne luam timpul să îi arătăm cu degetul pe cei care cred că sunt mai presus de lege”, a mai povestit apropiatul jurnalistei.