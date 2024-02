Mara Bănică a atras toate privirile seara trecută la un eveniment monden. Celebra jurnalistă și-a arătat noua înfățișare de care este tare mândră. Și are și de ce, căci Mara Bănică arată de milioane și se simte la fel. Vedeta în vârstă de 48 de ani le face concurență serioasă tinerelor în vârstă de 20 de ani. CANCAN.RO a stat de vorbă cu jurnalista și a aflat cum a reacționat soțul ei atunci când a văzut-o, dacă își va lăsa vreodată fiica să se opereze, dar și la ce proiect inedit lucrează Mara Bănică.

Cum a reacționat soțul jurnalistei Mara Bănică atunci când a văzut-o: „Dacă era nasol, îmi spunea”

Mara Bănică este, fără doar și poate, una dintre vedetele care mereu au avut grijă de imaginea lor. Jurnalista este conștientă că are un public numeros și vrea, de fiecare dată, să le ofere acestora cea mai bună versiune a sa. Recent, Mara Bănică a decartat 15.000 de euro pentru un lifting facial chirurgical, iar acum arată demențial sau, cum spune ea, o variantă îmbunătățită a sa.

„Mi se pare și mie că mi-a ieșit bine intervenția, m-a întinerit. Nu îmi dai chiar 50 de ani cât am, ceea ce mă bucură. Nu am vrut să mi se schimbe trăsăturile. Sunt operațiile acelea gen Joker face. Când vezi o femeie că zâmbește tot timpul, aceea este o operație greșită. Sau la frunte, vreau să am în continuare expresie, să mi se mai ridice o sprânceană că mi se pare că nu aș fi eu. Nu mi-aș fi imaginat personalitatea mea la altă față”, a dezvăluit Mara Bănică.

Jurnalista este foarte discretă când vine vorba de soțul ei, însă am fost curioși să aflăm cum a reacționat acesta când a văzut-o. Bărbatul a fost rezervat, însă i-a plăcut noua înfățișare a partenerei sale. „L-am întrebat pe soțul meu ‘Auzi, ți se pare reușită operația asta? Sincer, da’. Atât. Eu cunoscându-l extrem de bine, dacă ar fi fost ceva nasol mi-ar fi spus. Nici nu este genul să mă ridice în slăvi, mamă, ce frumoasă ești! Am vrut să-i știu părerea. El nu zicea nimic, iar eu simțeam să-i cer părerea, să îmi spună și el ceva”, a spus vedeta pentru CANCAN.RO.

Cu ce frici a rămas Mara Bănică după intervenție: „Am rămas cu o teamă”

Se spune că frumusețea se întreține cu efort și asta a simțit-o pe pielea ei și Mara Bănică. Cu toate că acum are un chip perfect, jurnalista însă mai are de tras după intervenția care a durat nu mai puțin de 12 ore. „Nu mi s-a schimbat mirosul, am puțină amorțeală la urechea dreaptă și îmi este frică să-mi pun cercei. Îmi este frică pentru că tăietura este în spatele urechii și mă gândesc să nu se desfacă. Nu se poate întâmpla pentru că deja au trecut două luni, dar am rămas cu o teamă. Îmi era teamă și să zâmbesc, acum mai zâmbesc, dar nu știu cum să stau la poze”, a declarat Mara Bănică.

Cum răspunde jurnalista celor care o critică: „E o ipocrizie să spui că nu vrei să arăți bine! Totul pleacă de la bani!”

În ceea ce privește valul de critici venite la adresa vedetei după ce a dezvăluit că a apelat la această intervenție chirurgicală, Mara Bănică a fost tranșantă: ” Lumea mă critică foarte tare pe rețele și nu înțeleg treaba asta. Îmi zic unii că nu mai semnăn cu mine. Voi sunteți tâmpite, chiar semăn cu mine.

Eu le citesc, le răspund, dar celor foarte proști nu pot să le răspund. Sunt și oameni pe care îi știu de mult acolo, care îmi comentează de mulți ani și mi se pare că îi cunosc. Mă întreb, chiar așa? M-a întinerit, acesta a fost și scopul, dar nu mi se pare că m-a schimbat! Mi se pare o ipocrizie să spui că trebuie să îmbătrânești așa cum te-a lăsat Dumnezeu. Este o chestiune de bani. Dacă toate femeile ar avea bani, nu ar mai sta să care pungi de la supermarketuri, să gârbovească așa, să se aducă de spate. Să ajungă la menopauză să aibă 140 de kilograme, să nu le mai pese că nu sunt vopsite, totul pleacă de la bani!

Orice femeie, măcar o dată în viața ei, a fost cochetă. S-a simțit frumoasă, a vrut să fie frumoasă, de ce ai pierde asta? Dacă îmbătrânești și apari la televizor, îți spun să pleci acasă de băbăciune. Dacă te îndrepți, te critică. Nu trăiești cu gura lumii, trăiești cu ceea ce îți place ție și ești ceea ce îți place ție”, punctează Mara Bănică pentru CANCAN.RO.

Vedeta ar fi de acord ca fiica ei să se opereze după ce va împlini 20 de ani

Mara Bănică este o persoană deschisă și o mamă modernă, așa că, ar fi de acord și ca fiica ei, după ce va trece de vârsta de 20 de ani, să se opereze. Desigur, totul cu măsură. „Implant mamar i-aș face dacă nu ar avea sâni, este normal. La 20 de ani, atunci te îndrăgostești prima oară, da. Dacă ar avea nasul mare sau chestii evidente care trebuie corectate, da, aș fi de acord. Dar dacă îmi cere cat eyes sau alte fițe din astea, nu sunt de acord.

Mai văd fetițe de 20 de ani că vor botox în frunte. Ce le trebuie la vârsta lor? Eu mi-am făcut primele injecții după 36 de ani. O să vezi că cele care încep devreme cu intervențiile, când ajung la bătrânețe pică foarte tare. Acidul pe care îl bagi în față are o greutate nasoală”, a mai declarat juralista pentru CANCAN.RO.

Mara Bănică: „La 30 de ani mi s-a spus că sunt bătrână să apar pe sticlă!”

Anul 2024 se anunță unul plin pentru Mara Bănică. Vedeta pregătește tot soiul de surprize și va reveni în curând pe sticlă într-un proiect de suflet. „Pe 1 martie o să încep un proiect foarte mișto. Este vorba despre interviuri de tip documentar, o să vadă telespectatorii o dată pe săptămână povești adevărate despre viețile unor personalități marcante în România. Aspecte din viața personală, sau cum sunt acasă, dar pe cuminte. Este un proiect în care eu cred foarte mult.

Eu sunt convinsă că o să prindă foarte mult proiectul acesta. Este al doilea proiect din viața mea pe care îl fac 100% cu plăcere. Primul au fost știrile la care am lucrat 20 și ceva de ani. A fost proiectul vieții mele. Am plecat din știri, regret asta. Mie îmi plăcea să fac doar teren, mi-am dedicat viața știrilor 20 de ani și nu regret nicio secundă. Mi-aș fi dorit să ies la pensie reporter de război, dar în țara asta nu se pot întâmpla lucrurile așa cum vrem noi. Mie la 30 de ani mi s-a spus că spun prea bătrână să mai fiu pe sticlă. M-am supărat, am plecat din postul acela de televiziune” , a spus Mara pentru CANCAN.RO.

