Mara Bănică a ajuns, din nou, pe masa de operație. CANCAN.RO vă dezvăluie, în exclusivitate, la ce intervenție a fost supusă jurnalista, înainte de Crăciun. După externare, “doctorașul vedetelor”, așa cum este cunoscut Valentin Burada, a fost cel responsabil cu “protecția” brunetei, care a părăsit clinica la bordul unei limuzine. Avem imaginile, pe care le prezentăm în premieră!

Mara Bănică și-a luat inima în dinți și a trecut, din nou, pragul cabinetului medicului estetician. De această dată nu pentru o intervenție la nivelul bustului, ci pentru un lifting facial total, potrivit surselor CANCAN.RO. Nu mai puțin de patru zile a stat internată jurnalista, însă tot efortul a meritat. Bruneta arată, în prezent, de nota 10 și surclasează multe dintre vedetele autohtone.

A părăsit clinica plină de bandaje

Pentru a fi “țiplă”, Mara Bănică ar fi “decartat” în jur de 15.000 de euro. CANCAN.RO a întâlnit-o în momentul în care părăsea clinica unde a suferit intervenția estetică. Cel care a ajutat-o cu căratul bagajelor a fost nimeni altul decât Valentin Burada, cel cunoscut drept “doctorașul vedetelor”. Jurnalista a ieșit cu bandaje pe cap și cu fața umflată.

Mare Bănică își pregătește revenirea pe “sticlă”

Mara Bănică era vizibil afectată de intervenție, dar a ținut steagul sus. A părăsit zona cu o limuzină, retrăgându-se acasă pentru binemeritata odihnă. De Crăciun s-a dedicat familiei, dar, totodată, anul 2024 se anunță unul plin pentru ea. Potrivit surselor, își pregătește revenirea pe “sticlă”. Lucrează de zor la un nou proiect, iar când va fi cazul, vom reveni cu detalii.

“Sfătuiesc fetele să nu își mai pună implant”

Altfel, Mara Bănică nu a ascuns niciodată că a trecut prin intervenții estetice. În anul 2007, a început seria operațiilor la nivelul sânilor. Însă ghinionul a urmărit-o și, ulterior, a fost implicată într-un accident rutier care i-a distrus implanturile. Așa că a ajuns, din nou, pe mâinile medicilor. După ceva timp, a pășit iar în cabinetul doctorilor, decizia care nu a fost una prea inspirată.

“În 2007 a fost prima operație. Aveam totul rupt pe stânga… Și mușchiul s-a rupt. Sânul meu stâng era jos de tot și celălalt era normal. Am făcut prima operație, după aceea am revenit. I-am ridicat a doua oară. A treia oară am zis să ii fac mai mari. Am făcut o mare prostie acum niște ani.

Sfătuiesc fetele să nu își mai pună implant. Erau atât de mari si grei că nu mai puteam de spate. Îmi pare rău că am avut silicoane prea mari. Nu am avut minte și nu am ascultat doctorul când eram tânără. Am zis că merge așa, nu a mers, a avut doctorul dreptate. Nu mai puteam ridica copilul în brațe, nu mai puteam sta de durere, durerea se ducea pe brațe, cervicala mă durea”, a declarat Mara Bănică, în cadrul unei emisiuni.

