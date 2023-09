Mara Bănică și-a spus secretul siluetei de invidiat. Ce face la 47 de ani: „Am un program în care mănânci, nu te înfometezi”

Zilele acestea, Mara Bănică a fost invitată la emisiunea lui Cătălin Măruță, prilej cu care a spus cât și cum a reușit să slăbească enorm. Fosta concurentă de la Sunt celebru, scoate-mă de aici a prezentat rețeta pe care o căutau multe doamne și domnișoare care se luptă cu kilogramele în plus.

La cei 47 de ani ai săi, fosta asistentă TV care a făcut echipă cu Mirela Vaida reușește să se mențină în formă. În vara anului 2023, susține că a slăbit nu mai puțin de 13 kilograme, în doar două luni. Spune că nu s-a înfometat, ci chiar și-a făcut poftele:

„Am avut o vară excepțională. Am slăbit 13 kg în două luni (..) Nu, normal, nici nu te operează la kilogramele pe care le aveam. Eu am mai avut o perioadă în care am slăbit mult, 18 kilograme atunci, am un program în care mănânci, nu te înfometezi. Nicio dietă nu înseamnă înfometare, organismul are memorie. Dacă eu mă înfometez și slăbesc, după mă îngraș la loc. E o dietă lungă. Mănânci de cât ori vrei, orice cantitate vrei, noapte, zi, dar doar anumite alimente”, spune vedeta.

Dieta cu care a slăbit Mara Bănică

Mara Bănică a spus că a reușit să slăbească pentru că a avut grijă de alimentația sa și a știut ce combinații să evite, dar și cum să alterneze tipurile de alimente, în funcție de săptămână:

„Noi suntem arderi, noi asimilăm când nu se produc arderi în organism. Dacă amesteci carne cu lapte, niciodată nu ar trebui să faci asta, e doar un exemplu. Eu am slăbit așa, o săptămână lactate cu salate, dar la alate în primele zile nu ai voie să pui oțet, lămâie… poate părea complicat. Apoi, o săptămână doar grătare, inclusiv porc, și aceste salate. În salate, roșii pui abia după primele patru zile. În prima săptămână elimini practic apa din corp. Iar în a doua săptămână începi să elimini acea grăsime”, a spus jurnalista, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Compromisul făcut ca să apară la TV

În cadrul unui podcast, Mara Bănică a mărturisit că pe vremea în care lucra la Acces Direct, era obligată de circumstanțe să facă „circotecă”. Dat fiind faptul că avea nevoie de bani, a acceptat și s-a conformat regimului cerut de către producători, dar n-ar mai fi dispusă, în niciun caz, să o ia de la capăt.

Pe de altă parte, dacă va primi o ofertă din partea unei televiziuni și proiectul i se va părea atrăgător și potrivit, va reveni pe micile ecrane.

„Nu m-aș mai întoarce! Dacă ar fi vorba despre o emisiune strict socială, în care să ajuți oameni cu adevărat m-aș întoarce, dar făcută după niște reguli corecte, să nu se transforme în circotecă!

Îmi luam leafa! Eu am făcut lucrul ăsta pentru bani, am avut nevoie de bani, nu mi-e rușine să spun asta. A fost o nișă pe care eu am găsit-o, a fost liberă și asta am făcut. Dacă am făcut și ceva bine în perioada asta, se contorizează undeva, dacă nu, asta e. Nu mai sunt nevoită să fac compromisuri profesionale. Da, m-aș întoarce într-un proiect în care cred, m-aș întoarce într-un show, în ceva care să mi se potrivească, dar care să nu conțină regim, să nu conțină impunerile alea totale”, a spus fosta asistentă TV în podcastului Tare de tot.

