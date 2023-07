Dana Marijuana i-a pictat dormitorul fiicei jurnalistei Mara Bănică, iar CANCAN.RO are imaginile

Dana Coteanu (43 de ani), cunoscută de public ca Dana Marijuana, a făcut senzație în anii 2000. Melodiile sale au fost ascultate de generații întregi și chiar dacă artista nu a mai apărut atât de des pe scenă, muzica sa nu a fost uitată. Cântăreața s-a retras din viața publică, însă a făcut alte activități prin care să-și câștige existența. Artista a început să picteze, iar recent i-a dăruit o parte din talentul său Marei Bănică. Mai exact, „cea mai fidelă fată” i-a transformat complet dormitorul fiicei jurnalistei. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artista ne-a dezvăluit câteva detalii despre pasiunea pe care o are încă din copilărie.

Dana Marijuana și-a dorit mereu să fie o femeie independentă, iar după ce s-a retras din muzică a căutat alte alternative pentru a-și câștiga existența. Pentru că are un real talent la pictură, artista a decis să se îndrepte către acest domeniu. Tablourile sale avangardiste s-au bucurat de aprecierea fanilor pe contul ei de Facebook, mai mult, fanii au dorit să îi cumpere creațiile.

Pasiunea pentru artă a descoperit-o încă din copilărie. Sora ei, care a absolvit liceul Tonița, a învâțat-o câteva tehnici și astfel și-a dat seama că are talent.

Mara Bănică își dorea de mult timp să colaboreze cu artista pentru o pictură pe perete, iar recent Dana Marijuana i-a transformat complet camera fetiței sale. După o muncă de 8 ore, rezultatul a fost unul spectaculos.

„Sora mea a studiat la liceul Tonița și îmi plăcea să stau lângă ea, am învățat unele tehnici de la ea. Iar în școală mi s-a făcut o diplomă specială pentru cea mai bună pictoriță. De când eram mică am pasiunea asta. Am pictat pe pereți la mine acasă, i-am făcut dormitorul Alesiei, fiicei mele când era bebeluș, și am avut plăcerea să pictez acum și pentru Mara”, ne-a declarat Dana Marijuana.

Dana Marijuana, moment de neuitat pe scenă

Dana Marijuana cântă de la 14 ani, iar la începutul anilor 2000 a pornit la drum cu trupa La Familia. Cea mai cunoscută melodie și cea care a și propulsat-o în carieră a fost „Tupeu de borfaș”, un adevărat hit la vremea respectivă.

Anul acesta le-a pregătit o surpriză uriașă fanilor, la Nostalgia. După 23 de ani, Dana Marijuna s-a reunit cu trupa care a consacrat-o. Artista ne-a mărturisit că energia publicului a lăsat-o fără cuvinte.

„Am fost la Nostalgia împreună cu La familia după 23 de ani. Mi-am adus aminte de momentele frumoase, iar energia publicului a fost maximă. Ideea e că două zile după concert, plângeam așa din nimic, pur și simplu. Acesta a fost efectul după energia pe care am primit-o de la oameni”, ne-a mai spus artista.

În ceea ce privește momentele grele prin care a trecut în ultimii ani, Dana Marijuana ne-a explicat că nu a vrut să se dea bătută și a încercat cu orice preț să învingă toate problemele.

Artista a fost într-o relație cu sportivul Daniel Burlacu, care din nefericire a avut un destin crud. Bărbatul a murit după ce a căzut pe scări și s-a lovit la cap. În urma pierderii suferite Dana a trecut printr-o perioadă grea, dar spune că Dumnezeu a ajutat-o să treacă peste acest obstacol.

„Ai două variante. Ori să pici în depresie și să te îmbolnăvești și tu, ori să mergi mai departe. De obicei mă rog la Dumnezu și îi mulțumesc tot timpul pentru că El a fost lângă mine în momentele cele mai urâte, mai întunecate ale mele. Nu m-a lăsat niciodată”, a încheiat Dana Marijuana.

