Cum arată și cine este soțul Gabrielei Lucuțar. Romeo și ”Regina Întunericului” au împreună 3 copii

Gabriela Lucuțar a intrat în atenția publică datorită afacerii pe care o deține, fiind una dintre femeile de afaceri de succes de la noi care s-a ridicat cu propriile forțe. Este intitulată și „Regina Întunericului”, căci se ocupă îndeaproape de înmormântările vedetelor, dar și ale oamenilor cu un capital uriaș. Are numeroase apariții TV, iar ultima dintre ele a fost la Chefi la Cuțite, acolo unde i-a lăsat pe toți fără cuvinte. Asta pentru că afacerista și-a sărutat unul dintre colegi, când nimeni nu se aștepta, mai ales pentru că ea ar fi căsătorită. Cum arată și cine este soțul Gabrielei Lucuțar?

„Regina Întunericului” a devenit cunoscută în showbiz-ul de la noi, pentru că s-a ocupat de înmormântările unor persoane cunoscute, precum Ionela Prodan sau Mioara Roman. Gabriela Lucuțar are o afacere cu pompe funebre, care a dus-o pe culmile înalte ale succesului, mai ales din punct de vedere financiar. Aceasta are numeroase apariții pe micile ecrane, însă ultima dintre ele a fost la Chefi la Cuțite, emisiune unde i-a lăsat pe toți mască după ce și-a sărutat unul dintre colegi. Asta pentru că, de pe rețelele de socializare, reiese că Gabriela Lucuțar nu este doar o femeie de afaceri de succes, ci și o mamă împlinită și o soție fericită.

Chiar dacă și-a dorit să-și țină viața privată departe de ochii curioșilor, nu mai este niciun secret faptul că fosta concurentă de la Chefi la Cuțite este mamă a trei copii, două fete și un băiat. Aceasta este căsătorită cu Romeo Constantin Lucuțar, bărbatul alături de care apare în fotografii pe internet. El este din Suceava, însă s-a mutat în București. Este pasionat de motoare, precum „Regina întunericului”, și face parte dintr-un grup cunoscut de motocicliști.

Cert este că, anul trecut, „Regina Întunericului” mărturisea public faptul că partenerul ei de viață a călcat strâmb. Nu se știe clar care este situația amoroasă în momentul de față, însă cei doi nu au ezitat să apară împreună pe internet, mai ales în fotografii alături de copiii lor.

„Ai avut o singură șansă, ai ratat-o. Următoarea, te ascund… eu sunt o femeie periculoasă, căreia i-a plăcut să aibă întotdeauna totul doar pentru ea. Dar am muncit pentru asta și nu-mi place să împart nimic cu nimeni. (…) Nu am Paște, Crăciun, concediu… Tatăl meu a murit de foarte tânăr, a fost marea durere a vieții mele. Consider că viața trebuie să însemne doar fericire”, spunea afacerista, în emisiunea „Fiță cu Adiță”.