Cât de „cioban” e Andrei Ciobanu, de fapt. Câte clase are finalistul Survivor All Stars de la Pro TV

Mulți îl iubesc și îl îndrăgesc pe Andrei Ciobanu datorită participării sale la concursul fenomen de la Pro TV, Survivor, însă puțin știu detalii importante despre cariera sa. Finalistul Survivor All Stars se poate mândri cu o carieră impresionantă în lumea muzicii, iar rezultatele sale vorbesc de la sine. Iată ce studii are, de fapt, Andrei Ciobanu!

După ce a fost făcut în repetate rânduri „cioban”, în sens peiorativ, de către Zanni, adevărul despre educația lui Andrei Ciobanu a ieșit la iveală. Finalistul de la Survivor All Stars 2024 nu este atât de „cioban” pe cât îl consideră adversarii săi din Republica Dominicană.

Iată ce carieră impresionantă are, de fapt, Andrei Ciobanu!

Ce studii are, de fapt, Andrei Ciobanu de la Survivor All Stars?

Andrei Ciobanu se poate mândri cu o carieră impresionantă în lumea muzicii. Concurentul de la Survivor a descoperit că muzica este cea mai mare pasiune a sa încă de pe vremea când avea 15 ani. Așa a decis să urmeze cursurile Școlii Populare de Artă din Bacău. Mai apoi, a studiat la Colegiul Național de Artă „George Apostu”, fiind foarte implicat și în activitățile desfășurate de Palatul Copiilor din Bacău. Potrivit site-ului oficial al artistului, acestea au fost instituțiile care au pus bazele carierei sale artistice de astăzi.

După terminarea liceului, Andrei Ciobanu și-a continuat studiile de licență și masterat la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași. Începând cu anul 2014, finalistul Survivor profesează ca profesor de Canto la Colegiul Național de Artă „George Apostu” din Bacău.

„În toți acești ani am reușit să cuceresc marile scene ale țării, obținând Premii la diferite festivaluri de muzică și concursuri televizate precum: Festivalurile: „Mamaia”, „George Grigoriu”, „Dan Spătaru” etc., având ocazia să reprezint România în Insulele Canare – Tenerife, la Festivalul de muzica „Universong” unde am obținut Trofeul „WAFA”.

Un pas important in cariera mea artistică a fost în anul 2011 când am reușit să întorc 3 scaune la Show-ul „Vocea României” (ProTV), fiind ales să fac parte din echipa lui Marius Moga.

Au urmat 2 ani (2013 și 2015) în care am reușit să cuceresc publicul de la X-Factor (Antena 1), fiind de 2 ori în echipa Deliei.

11 ani de muncă, ambiție, devotament și încredere m-au ajutat să fructific și să-mi dezvolt armonios calitățile, reușind să îmbin cariera de interpret, prezentator și organizator de spectacole sau evenimente”, mai spune finalistul de la Survivor în prezentarea sa de pe site-ul oficial al trupei sale.

