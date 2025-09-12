După un an și jumătate de relație, Fabiola i-a spus adio subit! BRomania i-a pus totul pe tavă ”prințesei”, iar ea l-a lăsat cu buza umflată

A iubit-o, a răsfățat-o, a plimbat-o, iar acum, ea și-a luat valiza și a plecat! Când ne gândeam că în sfârșit va ajunge la căsătorie, BRomania a fost lăsat cu ochii în soare de iubițica în care și-a investit banii. A tratat-o ca pe o prințesă, i-a cumpărat cadouri, a dus-o prin vacanțe, a ajutat-o să își îmbunătățească aspectul fizic, multe și mai multe și tot nu i-a fost de ajuns. Detectivii CANCAN.RO au aflat imediat despre despărțirea celor doi. Avem toate detaliile picante!

Fabiola i-a dat „papucii” lui BRomania după un an și jumătate de relație. Cel puțin, asta observăm din schimbările pe care cei doi le-au făcut în mediul online. Pozele sunt șterse, iar Fabiola nu îl mai urmărește pe Instagram. Totul brusc, așa cum s-a întâmplat și în urmă cu câțiva ani, atunci când șatena l-a părăsit pe fotbalistul George Pușcaș.

BRomania, lăsat cu ochii în soare de iubițica Fabiola

CANCAN.RO a scormonit până a găsit! Știți cum e și într-o relație, dacă vei căuta, vei afla. Probabil așa a fost și în cazul lui BRomania și iubi Fabiola. După un an și jumătate de relație, cei doi și-au spus „adio” subit! Dacă ne aducem bine aminte, Fabiola a acționat exact la fel și atunci când a pus punct relației cu fotbalistul George Pușcaș. Mai exact, relația dintre șatenă și celebrul jucător a durat tot un an și jumătate, iar despărțirea lor a fost la fel de bruscă și fără explicații. Pur si simplu, au șters toate pozele pe care le aveau împreună pe rețelele de socializare. Acum, BRomania a intrat în aceeași „oală”.

Atât BRomania, cât și Fabiola au șters toate pozele pe care le aveau împreună pe rețelele de socializare. Un singur lucru ne dă cu virgulă. Fabiola i-a dat „unfollow” lui BRomania, dar el încă o urmărește. Semnul este clar: șatena ar fi cea care a pus punct relației. Ceva, ceva a deranjat-o, dar celebrul actor nu pare să acționeze deloc la supărare. Probabil acum este focusat pe carieră, căci se pregătește intens pentru lansarea filmului „Situationship -Combinații, nu relații”. Și totuși, se cam potrivește titlul filmului cu situația lui amoroasă…

CITEȘTE ȘI: BRomania și iubita, prima fotografie împreună! Cum s-au pozat cei doi în mașina regizorului

NU RATA: Bromania se pregătește de însurătoare?! I-a făcut o surpriză romantică şi… Tatonează terenul cu iubita!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.