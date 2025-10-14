S-a aflat! De ce l-a părăsit soția pe Cornel Păsat: ”Are două fețe”

Un nou divorț răsunător se conturează în showbizul românesc. După o relație de 23 de ani, Cornel Păsat și soția sa Bianca sunt în pragul despărțirii. Se pare că aceea care își dorește finalul mariajului este blondina. Acum, Cornel Păsat a rupt tăcerea și a vorbit despre motivele ce l-au adus în pragul despărțirii.

Cornel și Bianca s-au cunoscut în urmă cu ani mulți, când cea care avea să-i devină soție s-a prezentat la selecțiile pentru trupa Flamingo Girls. Fostă gimnastă de performanță, cu rezultate notabile și-n gimnastica aerobică, a devenit imediat membră de bază. O perioadă, cei doi au fost doar colegi și prieteni. La scurt timp de când coregraful și dansatorul trupei s-a despărțit de Oana Roman, aceștia au devenit un cuplu, iar de atunci au trecut 23 de ani.

De ce l-a părăsit soția pe Cornel Păsat

Ei bine, după ce și-au construit o viață împreună, se pare că acum cei doi au ajuns în pragul divorțului. Cea care a luat inițiativa în acest sens este Bianca. Blondina deja a părăsit căminul conjugal și l-a luat cu ea și pe băiețelul lor.

Acum, după ce zvonul divorțului a ajuns în spațiul public, Cornel Păsat a reacționat și a vorbit pentru prima dată despre ce se întâmplă în căsnicia sa. Spre deosebire de soția sa, acesta nu își dorește deloc divorțul și încă speră că este vorba doar despre un episod mai negru al relației.

Cât despre motivele divorțului, Cornel Păsat nu și-a dorit să vorbească despre acestea însă a dat de înțeles de unde vin problemele. Se pare că Bianca s-a bucurat de un real succes în plan profesional în 2025 și nu i-ar mai fi rămas atât de mult timp și pentru relație. De asemenea, acesta a mai spus că totul a plecat de la o contradicție banală, care a escaladat ulterior rapid.

„Chiar dacă suntem într-o situație așa, o iubesc foarte mult și îi sunt recunoscător pentru tot ce mi-a oferit în viața asta (…) La noi s-au mai întâmplat și în trecut episoade de genul ăsta. A plecat o dată o lună. Discuția este foarte serioasă. Vezi tu, Bianca a trecut la un alt nivel anul ăsta (…) Acest succes deja s-a transformat în ceva din ce în ce mai mare și îi ocupă foarte mult spațiu. Și știi cum e, moneda are două fețe: faci bani, dar nu mai ai timp și dacă nu mai ai timp pentru relații și pentru una și pentru alta, după când faci bani, automat aduci și niște lucruri din exterior acasă, pe care nu le poți spune clienților”, a declarat Cornel Păsat, la Spynews TV.

Mai mult, Cornel Păsat a mai dezvăluit că soția sa a mers la notar pentru a depune actele de divorț, însă el a refuzat, căci nu își dorește separarea.

„Ea a vrut să mergem la notar, iar eu am refuzat. Că nu vreau să divorțez, e simplu”, a mai spus Cornel Păsat.

