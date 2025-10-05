În ce domeniu activează acum Cornel Păsat. Ziua e la costum şi cravată, iar noaptea e pe scenă! „Îmi permit libertatea să am grijă și de Flamingo Boys”

Cornel Păsat a făcut primii pași într-un job cu totul nou, care nu are nicio legătură cu meseria care l-a consacrat. Șeful trupei de striptease Flamingo Boys nu a renunțat însă nici la prima sa dragoste. Astfel că, ziua e în costum și cu cravată, la birou, iar noaptea e pe scenă. Aflați numai din CANCAN.RO în ce domeniu și-a ales să lucreze artistul.

Cornel Păsat s-a făcut cunoscut prin trupa Flamingo Boys, care a creat o adevărată isterie la acea vreme, mai ales cu ocazia spectacolelor sold-out de la Sala Palatului. Anii au trecut, iar în prezent, din cauza crizei economice actuale, show-urile nu mai merg ca pe vremuri. Motiv pentru care mulți artiști s-au reorientat sau se ocupă în paralel și de alte afaceri.

În ce domeniu s-a angajat Cornel Păsat

Astfel că și Cornel Păsat s-a decis că-i momentul să facă și altceva. Iar domeniul ales nu are nimic în comun cu actualul său job, la care însă nu va renunța.

„Practic mi-am mai adăugat un job. Nu-s angajat, ci partener cu un prieten care are o experiență de peste 25 de ani. Colaborez cu una dintre cele mai tari agenții imobiliare din țară. E unul dintre puținele domenii care-mi permit libertatea de a continua și cu jobul meu activ, să am grijă și de Flamingo Boys. Dimineața merg la sală, apoi la birou, iar după avem repetiții. Și nu numai asta”, a declarat Cornel Păsat în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Ceea ce înseamnă că el va îmbrăca ziua costum și cravată, iar noaptea va fi pe scenă, renunțând la haine!

„Nu-mi permit să dau greș”

Acesta ne-a mai spus și care-i adevăratul motiv pentru care a făcut respectiva alegere:

„Am ales acest domeniu pentru că trebuie să dai dovadă și de seriozitate, ca lumea să aibă încredere în tine. Cred că din punctul acesta de vedere am un atuu. Și mai ales am validare. Oamenii nu pot spune că ăsta e un țepar, un vagabond de pe stradă, care promite ceva și nu se ține de cuvânt. Eu nu-mi permit să dau greș, nu am cum să mint clientul pentru că sunt persoană publică”.

Coregraful trupei Flamingo Boys ne-a mai precizat că nu lucrează ca angajat, ci ca partener, alături de un prieten care are agenția imobiliară în zona Decebal:

„Nu-s angajat, ci partener cu un prieten care are o experiență de peste 25 de ani. Colaborez cu una dintre cele mai tari agenții imobiliare din țară”.

