Adevăratul motiv pentru care Oana Roman și Cornel Păsat s-au despărțit după 8 ani de relație. Vedeta a făcut dezvăluirea abia acum: ”Am refuzat să...”

Oana Roman și Cornel Păsat au format, timp de opt ani, o relație. Cei doi au ales să meargă pe drumuri diferite, la mijloc fiind vorba despre anumite neînțelegeri. În cadrul unui podcast, fiica lui Petre Roman a dezvăluit motivul real în urma căruia a intervenit separarea. Iată detaliile mai jos, în articol.

Timp de opt ani, Oana Roman și Cornel Păsat au format o relație. Au ales drumurile separate, apoi și-au refăcut viețile amoroase. În cadrul unui podcast, fiica lui Petre Roman a vorbit despre motivul real care a condus la separarea dintre cei doi. De altfel, a mărturisit că fostul ei iubit s-a purtat foarte frumos în timpul relației, era educat și avea bun simț. Totodată, despre Cornel Păsat spune că este om talentat și dedicat meseriei sale. A readus în discuție o experiență pe care au trăit-o împreună, și anume atunci când au mers în America.

Oana Roman a mărturisit faptul că nu a avut o atitudine favorabilă față de fostul ei iubit, Cornel Păsat. Fiica lui Petre Roman a susținut că s-a purtat urât cu el. Pe lângă comportamentul despre care a vorbit Oana Roman, a mai mărturisit că a refuzat să își întemeieze o familie cu fostul ei partener. La momentul respectiv, refuzase să devină mămică. A făcut dezvăluirile în podcastul moderat de Anamari Prodan.

„În 8 ani de zile eu m-am purtat absolut îngrozitor cu el, pentru că eram tâmpită. Am avut perioade foarte aiurea, nu reușeam să mă echilibrez și mă purtam urât cu el. El cu mine, nu. Nu am avut nicio urmă de gelozie, pentru că nu m-a făcut să simt asta nicio secundă. Ne-am despărțit pentru că eu mă purtam aiurea și nu-mi doream încă familie și nici să am copii. Eu am refuzat să fac copii atunci și el, într-o zi, și-a dorit foarte tare chestia asta. Relația noastră s-a stricat mai degrabă din cauza mea”, a mai spus Oana Roman în podcastul moderat de Anamaria Prodan.