Acasă » Exclusiv » Cornel Păsat, în pragul divorţului. După 23 de ani de iubire și un copil împreună, soţia a plecat de acasă! „Dacă asta e decizia ei…”

De: Dumitru Cristian 12/10/2025 | 23:40
Un nou cuplu cunoscut din showbiz-ul autohton se află în pragul divorțului. Soția lui Cornel Păsat a plecat de acasă după ce l-a anunțat că va depune actele. Cei doi sunt împreună de aproximativ 23 de ani și sunt părinții unui băiețel. Surse din apropierea artistului spun că acesta nu-și dorește sub nicio formă destrămarea căsniciei. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Cornel și Bianca Păsat formau unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Aveau o relație de mai bine de 23 de ani, erau parteneri nu doar în viață, ci și în plan profesional și niciun nor negru nu părea să le amenințe căsnicia. Până în urmă cu câteva săptămâni, când soția artistului a plecat din vila de aproximativ 350.000 de euro în care locuiau!

Cornel Păsat și Bianca se despart după o relație de 23 de ani

Mai mult, potrivit unor persoane apropiate acestora, Bianca și-ar fi anunțat soțul că-i va trimite actele de divorț.

„Tot aveau ceva discuții în ultimul timp. Ea a plecat de acasă. Cornel o iubește foarte mult, nu-și dorește divorțul. Și nici ea, vă asigur. Doar că trebuie să-și rezolve problemele apărute”, au declarat în exclusivitate pentru CANCAN.RO sursele mai sus-menționate.

„Acum că am rămas singură…”

În ceea ce-i privește pe Cornel Păsat și pe soția sa, cei doi păstrează discreția și evită să vorbească despre faptul că ar avea probleme în căsnicie. Și puțini sunt cei care știu acest lucru. Totuși, recent, Bianca a postat un story pe paginile sale de socoalizare, care le-a dat de gândit apropiaților.

„Poate că azi ai simțit liniște. Poate vină. Sau poate un gând: acum că am rămas singură, ar trebui să încep… ceva. Cu mine. Dar nici nu știi de unde. Și e ok. Nu trebuie să fie perfect. Doar să fie despre tine, în sfârșit”.

Cornel Păsat: „Dacă asta e decizia ei”

Contactat pe marginea acestui subiect, Cornel Păsat a recunoscut, voalat, că nu totul e tocmai roz în căsnicia sa. Acesta s-a rezumat doar în a declara:

„Arată-mi mie un cuplu care nu are probleme în căsnicie. Mă aștept dintr-un moment în altul să primesc actele. Dacă asta e decizia ei…Mai multe nu doresc să comentez. Vom trăi și vom vedea”, ne-a spus acesta.

Cornel și Bianca s-au cunoscut în urmă cu ani mulți, când cea care avea să-i devină soție s-a prezentat la selecțiile pentru trupa Flamingo Girls. Fostă gimnastă de performanță, cu rezultate notabile și-n gimnastica aerobică, a devenit imediat membră de bază. O perioadă, cei doi au fost doar colegi și prieteni. La scurt timp de când coregraful și dansatorul trupei s-a despărțit de Oana Roman, aceștia au devenit un cuplu.

În prezent, Bianca se ocupă și de programe în online dedicate femeilor care au născut și care vor să slăbească, dar și de antrenamente personale acasă la cliente.

În ceea ce-l privește pe Cornel Păsat, de câteva zile, acesta a început un job nou, intrând în afacerile imobiliare. Nu a renunțat nici la trupă, astfel că ziua merge la birou, în costum și cravată, iar noaptea e pe scenă, îmbrăcat sumar.

