Motivul adevărat al divorțului lui Andi Moisescu?! „Olivia nu mi-a făcut niciodată…”

Andi Moisescu și Olivia Steer au format unul dintre cele mai longevive și discrete cupluri din showbizul românesc, însă povestea lor de dragoste a ajuns la final după 22 de ani. Cei doi s-au căsătorit în 2003 și păreau un exemplu de stabilitate, dar, în urmă cu câteva luni, au decis să divorțeze în liniște, fără declarații publice și fără scandal. Ei au preferat să fie discreți, însă am aflat care ar putea fi motivul separării.

Andi Moisescu și Olivia Steer au decis să își spună adio după două decenii de iubire, în care au părut unul dintre cele mai sudate cupluri din lumea mondenă. Cei doi au împreună doi băieți adolescenți, unul de 16 ani și celălalt de 18 ani, iar pe tot parcursul mariajului lor au ales discreția în locul expunerii publice. Mai degrabă concentrați pe familie decât pe viața mondenă, ei și-au construit imaginea de parteneri echilibrați și rezervați, motiv pentru care vestea divorțului a surprins pe toată lumea.

Primele semne ale separării au apărut în luna mai, când prezentatorul a fost surprins fără verighetă la mână, iar zvonurile au devenit tot mai circulate. În urmă cu doar o zi, CANCAN.RO dezvăluia că cei doi și-au spus „adio”, lăsând în urmă multe amintiri.

Motivul divorțului dintre Andi Moisescu și Olivia Steer

Deși nici Andi Moisescu, nici Olivia Steer nu au vorbit public despre motivele care au dus la separare, există totuși indicii care lasă loc de interpretări. Programul extrem de încărcat al prezentatorului, orele petrecute la filmări și montaj, dar și implicarea constantă în proiectele sale profesionale ar fi putut diminua timpul dedicat familiei.

Chiar dacă soția nu i-a reproșat niciodată acest lucru, așa cum Andi recunoștea în trecut, lipsa timpului petrecut împreună ar fi putut să adune frustrări și tensiuni nespuse. Iar, ca în multe alte relații de lungă durată, aceste lucruri aparent mici se pot transforma în fisuri majore, care duc, în cele din urmă, la un inevitabil divorț.

„Am două observații aici. Petrec infinit mai mult timp la montaj, pentru că încă îmi montez singur toate materialele de pe YouTube. Și a doua – Olivia nu mi-a făcut niciodată nici cel mai mic reproș legat de orele petrecute de mine la

muncă, oricât de multe s-au adunat. Deci, fără nici cea mai mică presiune din afară, aș zice că mă descurc și sunt recunoscător”, a declarat Andi Moisescu pentru Viva, în urmă cu ceva timp.

