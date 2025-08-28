Acasă » Exclusiv » După divorțul de Olivia Steer, Andi Moisescu face dezvăluirile: trăiește viața la maximum! ”Am fost neastâmpărat!” Planul de toamnă al vedetei PRO TV și implicarea băieților

După divorțul de Olivia Steer, Andi Moisescu face dezvăluirile: trăiește viața la maximum! ”Am fost neastâmpărat!” Planul de toamnă al vedetei PRO TV și implicarea băieților

De: Andreea Archip 28/08/2025 | 13:00
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Andi Moisescu a fost prezent la lansarea grilei Pro TV, postul marcând totodată și celebrarea a 30 de ani de la înființare. Fără verighetă pe mână, dar cu zâmbetul la purtător, nimic din comportamentul lui Andi Moisescu nu a trădat schimbarea radicală survenită pe plan personal, el și Olivia Steer punând punct unui mariaj de 22 de ani, vestea divorțului fiind anunțată în exclusivitate de CANCAN.ROLiber de contract, Andi Moisescu a trăit viața la maximum în această vară și, în aceeași manieră, se anunță și toamna. Practic, a îmbinat munca și distracția, bucurându-se de compania băieților săi, după cum ne-a povestit în interviul exclusiv acordat.

Andi Moisescu a recunoscut că are o pasiune nebună pentru muzică, așa că îi acordă timpul necesar și totodată face bani frumoși din activitatea de DJ. Mai mult, a acceptat și provocarea lansată de Horia Brenciu pentru un featuring alături de Puya. Pe lângă evenimentele din cluburi programate în toamna asta, vedeta PRO TV revine pe micul ecran cu un nou sezon Apropo TV și începe filmările pentru Românii au talent.

Andi Moisescu: „Am început să vehiculăm nume și am ajuns la Puya”

CANCAN.RO: Vara asta îmi spuneai că ai în pregătire o piesă cu Horia Brenciu.

Andi Moisescu: Piesa a ieșit, se cheamă “Funk în picioare”. E haioasă, da, cu Horia și cu Puya. A fost o distracție. Horia m-a sunat într-o zi și mi-a zis: “Hai să asculți că am o piesă pentru vară.  Cum ești tu cu DJ-iala, asta sigur o să-ți placă!” Am fost, am auzit piesa. Da, era foarte haioasă, mi-a plăcut și a zis: “Cine ar fi bun să facă partea de rap pe ea? Încearcă să vedem cum iese la tine”.

Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România: „Cu banii de aici îmi iau o casă în țara mea”
Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România:...
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge în septembrie în România. Pe ce dată cade prima zăpadă
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge în septembrie în România. Pe ce dată...
Andi Moisescu a acceptat provocarea lansată de Horia Brenciu

Andi Moisescu: Am încercat, după aceea am început să vehiculăm nume și am ajuns la Puya. Hai, măi,  dă-i să vedem ce iese. Și Puya a primit și el piesa, doar negativul. Și a dat așa ceva, la liber. “Hai să vezi ce a dat ăsta la liber, pe telefon”. Am ajuns la studio din nou la el, am văzut ce a dat la liber. Stai că e mișto! El a dat doar ca să vedem cum sună. Adică nu s-a pus problema să fie chiar astea versurile, dar chiar alea au rămas. Lasă-le așa că ne legăm de la ele.

Și atunci am venit eu cu asta, în care părea că Puya intră peste mine și eu îi ziceam: ce faci, frate? În fine, se vede că e distracție, e piesă de vară, cum se obișnuiește să se spună în fiecare zi: e caterincă! Nu se ia nimeni în serios, e drăguță. Eu sunt DJ în piesa asta și Puya îmi zice să frec platanul, că nu-i televizor.

Andi Moisescu: „În luna octombrie facem audițiile și preselecțiile pentru Românii au talent”

CANCAN.RO: Cum arată toamna asta pentru tine? Ce proiecte ai?

Andi Moisescu: Pe micul ecran lucrurile sunt destul de limpezi: reîncepem Apropo TV din prima săptămână din septembrie și ține până la sfârșitul anului, avem 16 episoade.

Ne-am propus o temă care încearcă să apropie lumea, pentru că suntem într-un moment în care văd cum oamenii sunt împărțiți în două, separați așa de o baricadă imaginară, sigur că nu există fizic. Tema noastră este ce am putea să câștigăm în următorii 10 ani, evident împreună, în speranță că asta o să devină un subiect comun al nostru și ar putea să ne și mai apropie așa.

Românii au Talent începe și el pentru noi din toamna asta, pentru că întotdeauna în luna octombrie noi facem audițiile, preselecțiile, care înseamnă în fiecare weekend toate zilele filmare după filmare și e foarte plăcut. Abia așteptăm, pentru noi e o mare surpriză și întotdeauna, cum să zic, mergem cu mare bucurie. Da, e un spectacol pe care îl vedem în premieră și trebuie să știi că ai o emoție aparte.

Andi Moisescu are colaborări în calitate de DJ

Andi Moisescu: „Vara asta am fost cam neastâmpărat”

Andi Moisescu: Din ce știu, e destul de plină și pe zona asta de evenimente. Încă se pune destul de multă muzică în România. Eu vara asta am fost cam neastâmpărat, adică m-am mișcat mult, am tot umblat, am fost cam pe la toate festivalurile la care am putut să răspund prezent la invitație. Și toamna asta e mai degrabă a cluburilor, festivalurile se mai liniștesc, ele sunt de-a lungul verii, cluburile sunt în pauză de-a lungul verii și acum toamna urmează să onorez invitațiile pe care nu le-am putut onora în vară la cluburi.

Andi Moisescu: „Băiatul cel mare e deja parte din echipa mea”

CANCAN.RO: Ți se întâmplă să mixezi în club și să fie și băieții tăi la distracție?

Andi Moisescu: Da, s-a întâmplat. Cel mare e deja parte din echipa mea, l-am luat cu mine și în vara asta și pe la festival, a fost mâna mea dreaptă, ajutorul meu. Se mai ocupă de zona asta de content media, mai filmează, mai montează, a învățat deja tot ce e important din punctul ăsta de vedere. Iar cel mai tânăr, că nu mai pot să-i zic mic, că are și el 17 ani și nu mai e chiar mic și oricum la fel de înalt ca mine și în curând o să mă depășească și el, pare să fie pasionat de subiect. Adică după ani de zile în care am adus tot ce se putea în jurul lui, controllere, playere, l-am pus în toate variantele posibile, doar, doar îl prinde subiectul ăsta și nu l-a prins, vara asta mi-a zis pentru prima oară că pe el îl interesează și că ar vrea să încerce să își dezvolte niște abilități în domeniul ăsta.

Andi Moisescu la lansarea grilei Pro TV

Andi Moisescu: „Am preferat să le dau ocazia să descopere cât mai multe experiențe”

Andi Moisescu: Luca, adică cel mai tânăr, a fost implicat până acum în zona de producție de film și a fost foarte fascinat de ce a văzut acolo, deci zona asta de producție video, sigur că îi fascinează pe amândoi, dar televiziunea ca atare nu mi-a dat nimeni nimic de înțeles.

Oricum, eu sunt genul care nu a încercat niciodată să influențeze copiii în sensul în care să îi îndrume către o direcție sau alta. Am preferat să le dau ocazia să descopere cât mai multe experiențe și să realizeze ei dacă au vreo chemare, mă rog, dacă îi interesează, dacă îi preocupă domeniul și așa mai departe.

CITEȘTE ȘI: Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! Vedeta Pro TV a pus capăt căsniciei, după 22 de ani!

NU RATA: Când a divorțat Andi Moisescu de Olivia Steer, de fapt. Data exactă când starul Pro TV a renunțat la verighetă

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
”Tratamentul” aplicat de Irina Fodor la Asia Express: ”Nu s-a lipit nimic de mine!” Ce au făcut colegii de producție pentru vedeta TV
Exclusiv
”Tratamentul” aplicat de Irina Fodor la Asia Express: ”Nu s-a lipit nimic de mine!” Ce au făcut colegii…
Mattia şi Liviu Trif, senzaţii tari în dormitor, iar finalul… Ispitele masculine de la Insula iubirii şi-au făcut de cap după terminarea fimărilor
Exclusiv
Mattia şi Liviu Trif, senzaţii tari în dormitor, iar finalul… Ispitele masculine de la Insula iubirii şi-au făcut…
Cod galben de caniculă vineri, în trei județe. Cum va fi vremea în Capitală
Mediafax
Cod galben de caniculă vineri, în trei județe. Cum va fi vremea în...
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge în septembrie în România. Pe ce dată cade prima zăpadă
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge în septembrie în România. Pe ce dată...
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
UE pregătește cel mai mare atac asupra intimității digitale: toate mesajele criptate ar putea fi scanate automat
Adevarul
UE pregătește cel mai mare atac asupra intimității digitale: toate mesajele criptate ar...
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
Digi24
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în...
Sebastian Popescu, despre acuzația de corupere sexuală a minorilor: „Mi s-a întins o capcană”
Mediafax
Sebastian Popescu, despre acuzația de corupere sexuală a minorilor: „Mi s-a întins o...
Parteneri
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Prezentatorul de la „Insula...
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Surprizele Pro TV la 30 de ani! Carmen Tănase, în juriul Românii au talent: „Voi fi foarte empatică, dar și severă”. Daniel Pavel, un nou show de senzație
Click.ro
Surprizele Pro TV la 30 de ani! Carmen Tănase, în juriul Românii au talent: „Voi...
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
WOWBiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și...
„Eu sunt poliția”. Cine este tânărul agent care l-a prins pe agresorul livratorului asiatic din București. Acesta a fost arestat
Antena 3
„Eu sunt poliția”. Cine este tânărul agent care l-a prins pe agresorul livratorului asiatic din...
Studentă româncă în Olanda: „În România, şcoala glorifică notele mari, nemeritate, ignoră iniţiativa şi respinge exprimarea liberă”
Digi 24
Studentă româncă în Olanda: „În România, şcoala glorifică notele mari, nemeritate, ignoră iniţiativa şi respinge...
VIDEO Guvernul crește taxele pe proprietăți. Impozite mai mari pe locuințe și mașini
Digi24
VIDEO Guvernul crește taxele pe proprietăți. Impozite mai mari pe locuințe și mașini
Codul Rutier 2025: Locurile unde este interzis să întorci în „U”. Amenzi uriașe și permis suspendat
Promotor.ro
Codul Rutier 2025: Locurile unde este interzis să întorci în „U”. Amenzi uriașe și permis...
Este sau nu ziua de 8 septembrie liberă pentru părinți
kanald.ro
Este sau nu ziua de 8 septembrie liberă pentru părinți
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren,...
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis:
kfetele.ro
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii,...
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
WOWBiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat...
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
observatornews.ro
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de...
BANCUL ZILEI. Bulă ajunge la doctor: - Cum te protejezi când faci amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă ajunge la doctor: - Cum te protejezi când faci amor?
Samsung va actualiza sistemul de operare al dispozitivelor sale mobile. Ce telefoane vor fi actualizate?
go4it.ro
Samsung va actualiza sistemul de operare al dispozitivelor sale mobile. Ce telefoane vor fi actualizate?
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Descopera.ro
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Cum a răspuns Andi Moisescu în urmă cu puțin timp când a fost întrebat dacă a divorțat! Reacția lui spune mult!
Viva.ro
Cum a răspuns Andi Moisescu în urmă cu puțin timp când a fost întrebat dacă...
Petre Daea, reacție vehementă după zvonurile despre divorț: ”Vă dau un răspuns categoric”. Ce se întâmplă, de fapt, în familia fostului ministru PSD
Fanatik.ro
Petre Daea, reacție vehementă după zvonurile despre divorț: ”Vă dau un răspuns categoric”. Ce se...
Gigi Becali a anunţat suma maximă pentru transferul lui Louis Munteanu: “Am vorbit cu ‘Tati’ Varga! Până la urmă, tot la mine ajunge!” Ce artificiu a făcut patronul CFR-ului. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunţat suma maximă pentru transferul lui Louis Munteanu: “Am vorbit cu ‘Tati’...
Elena Udrea, din nou cea mai fericită. Se poate citi iubirea direct pe chipul ei. Totul e filmat (FOTO)
Capital.ro
Elena Udrea, din nou cea mai fericită. Se poate citi iubirea direct pe chipul ei....
Cine este Andrei, polițistul erou care l-a salvat pe livratorul nepalez atacat pe stradă
Romania TV
Cine este Andrei, polițistul erou care l-a salvat pe livratorul nepalez atacat pe stradă
World of Tanks face pasul către viitor
Go4Games
World of Tanks face pasul către viitor
TAXA a dispărut din România. Reguli noi pentru proprietarii de imobile. Se aplică de la 23 august 2025
Capital.ro
TAXA a dispărut din România. Reguli noi pentru proprietarii de imobile. Se aplică de la...
Cine îl susține de fapt pe Rizea. Makaveli face dezvăluirea
evz.ro
Cine îl susține de fapt pe Rizea. Makaveli face dezvăluirea
Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România: „Cu banii de aici îmi iau o casă în țara mea”
Gandul.ro
Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România: „Cu banii...
Unde locuieşte, de fapt, milionarul ce a renunţat la cetăţenia română, alături de iubita cu 23 de ani mai tânără
as.ro
Unde locuieşte, de fapt, milionarul ce a renunţat la cetăţenia română, alături de iubita cu...
Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. Concurentul a vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca, însă apropierea față de Mattia i-a dat planul peste cap
A1
Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. Concurentul a vrut să...
Cine este Andrei, polițistul aflat în timpul liber care l-a prins și l-a imobilizat pe tânărul care a agresat un livrator străin în București?
radioimpuls.ro
Cine este Andrei, polițistul aflat în timpul liber care l-a prins și l-a imobilizat pe...
Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important din echipă: “Mi-au zis să aleg eu între Lixandru şi Baba!”
Fanatik.ro
Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important din echipă:...
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”. Președintele a reprezentat România chiar și la chilia lui Arsenie Boca
Fanatik.ro
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”. Președintele a...
Știrile zilei, 22 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 22 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Haziran, primele imagini cu fetița sa și a lui Luis Gabriel. Cum arată camera micuței
Haziran, primele imagini cu fetița sa și a lui Luis Gabriel. Cum arată camera micuței
Cum reduci facturile la energia electrică, potrivit specialiștilor. Ce trucuri utile au pentru tine
Cum reduci facturile la energia electrică, potrivit specialiștilor. Ce trucuri utile au pentru tine
Ioana Tufaru a ajuns cu ambulanța la spital! Ce diagnostic i-au pus medicii: „Dureri cumplite”
Ioana Tufaru a ajuns cu ambulanța la spital! Ce diagnostic i-au pus medicii: „Dureri cumplite”
Cum arată Prințesa Lilibet acum. Prințul Harry și Meghan Markle au publicat o imagine cu micuța ...
Cum arată Prințesa Lilibet acum. Prințul Harry și Meghan Markle au publicat o imagine cu micuța lor superbă
”Tratamentul” aplicat de Irina Fodor la Asia Express: ”Nu s-a lipit nimic de mine!” Ce au făcut ...
”Tratamentul” aplicat de Irina Fodor la Asia Express: ”Nu s-a lipit nimic de mine!” Ce au făcut colegii de producție pentru vedeta TV
Femeie din Iași, trezită și bătută cu bestialitate de soțul ei. Motivul este halucinant și el ...
Femeie din Iași, trezită și bătută cu bestialitate de soțul ei. Motivul este halucinant și el a scăpat cu suspendare
Vezi toate știrile
×