După divorțul de Olivia Steer, Andi Moisescu face dezvăluirile: trăiește viața la maximum! ”Am fost neastâmpărat!” Planul de toamnă al vedetei PRO TV și implicarea băieților

Andi Moisescu a fost prezent la lansarea grilei Pro TV, postul marcând totodată și celebrarea a 30 de ani de la înființare. Fără verighetă pe mână, dar cu zâmbetul la purtător, nimic din comportamentul lui Andi Moisescu nu a trădat schimbarea radicală survenită pe plan personal, el și Olivia Steer punând punct unui mariaj de 22 de ani, vestea divorțului fiind anunțată în exclusivitate de CANCAN.RO. Liber de contract, Andi Moisescu a trăit viața la maximum în această vară și, în aceeași manieră, se anunță și toamna. Practic, a îmbinat munca și distracția, bucurându-se de compania băieților săi, după cum ne-a povestit în interviul exclusiv acordat.

Andi Moisescu a recunoscut că are o pasiune nebună pentru muzică, așa că îi acordă timpul necesar și totodată face bani frumoși din activitatea de DJ. Mai mult, a acceptat și provocarea lansată de Horia Brenciu pentru un featuring alături de Puya. Pe lângă evenimentele din cluburi programate în toamna asta, vedeta PRO TV revine pe micul ecran cu un nou sezon Apropo TV și începe filmările pentru Românii au talent.

Andi Moisescu: „Am început să vehiculăm nume și am ajuns la Puya”

CANCAN.RO: Vara asta îmi spuneai că ai în pregătire o piesă cu Horia Brenciu.

Andi Moisescu: Piesa a ieșit, se cheamă “Funk în picioare”. E haioasă, da, cu Horia și cu Puya. A fost o distracție. Horia m-a sunat într-o zi și mi-a zis: “Hai să asculți că am o piesă pentru vară. Cum ești tu cu DJ-iala, asta sigur o să-ți placă!” Am fost, am auzit piesa. Da, era foarte haioasă, mi-a plăcut și a zis: “Cine ar fi bun să facă partea de rap pe ea? Încearcă să vedem cum iese la tine”.

Andi Moisescu: Am încercat, după aceea am început să vehiculăm nume și am ajuns la Puya. Hai, măi, dă-i să vedem ce iese. Și Puya a primit și el piesa, doar negativul. Și a dat așa ceva, la liber. “Hai să vezi ce a dat ăsta la liber, pe telefon”. Am ajuns la studio din nou la el, am văzut ce a dat la liber. Stai că e mișto! El a dat doar ca să vedem cum sună. Adică nu s-a pus problema să fie chiar astea versurile, dar chiar alea au rămas. Lasă-le așa că ne legăm de la ele.

Și atunci am venit eu cu asta, în care părea că Puya intră peste mine și eu îi ziceam: ce faci, frate? În fine, se vede că e distracție, e piesă de vară, cum se obișnuiește să se spună în fiecare zi: e caterincă! Nu se ia nimeni în serios, e drăguță. Eu sunt DJ în piesa asta și Puya îmi zice să frec platanul, că nu-i televizor.

Andi Moisescu: „În luna octombrie facem audițiile și preselecțiile pentru Românii au talent”

CANCAN.RO: Cum arată toamna asta pentru tine? Ce proiecte ai?

Andi Moisescu: Pe micul ecran lucrurile sunt destul de limpezi: reîncepem Apropo TV din prima săptămână din septembrie și ține până la sfârșitul anului, avem 16 episoade.

Ne-am propus o temă care încearcă să apropie lumea, pentru că suntem într-un moment în care văd cum oamenii sunt împărțiți în două, separați așa de o baricadă imaginară, sigur că nu există fizic. Tema noastră este ce am putea să câștigăm în următorii 10 ani, evident împreună, în speranță că asta o să devină un subiect comun al nostru și ar putea să ne și mai apropie așa.

Românii au Talent începe și el pentru noi din toamna asta, pentru că întotdeauna în luna octombrie noi facem audițiile, preselecțiile, care înseamnă în fiecare weekend toate zilele filmare după filmare și e foarte plăcut. Abia așteptăm, pentru noi e o mare surpriză și întotdeauna, cum să zic, mergem cu mare bucurie. Da, e un spectacol pe care îl vedem în premieră și trebuie să știi că ai o emoție aparte.

Andi Moisescu: „Vara asta am fost cam neastâmpărat”

Andi Moisescu: Din ce știu, e destul de plină și pe zona asta de evenimente. Încă se pune destul de multă muzică în România. Eu vara asta am fost cam neastâmpărat, adică m-am mișcat mult, am tot umblat, am fost cam pe la toate festivalurile la care am putut să răspund prezent la invitație. Și toamna asta e mai degrabă a cluburilor, festivalurile se mai liniștesc, ele sunt de-a lungul verii, cluburile sunt în pauză de-a lungul verii și acum toamna urmează să onorez invitațiile pe care nu le-am putut onora în vară la cluburi.

Andi Moisescu: „Băiatul cel mare e deja parte din echipa mea”

CANCAN.RO: Ți se întâmplă să mixezi în club și să fie și băieții tăi la distracție?

Andi Moisescu: Da, s-a întâmplat. Cel mare e deja parte din echipa mea, l-am luat cu mine și în vara asta și pe la festival, a fost mâna mea dreaptă, ajutorul meu. Se mai ocupă de zona asta de content media, mai filmează, mai montează, a învățat deja tot ce e important din punctul ăsta de vedere. Iar cel mai tânăr, că nu mai pot să-i zic mic, că are și el 17 ani și nu mai e chiar mic și oricum la fel de înalt ca mine și în curând o să mă depășească și el, pare să fie pasionat de subiect. Adică după ani de zile în care am adus tot ce se putea în jurul lui, controllere, playere, l-am pus în toate variantele posibile, doar, doar îl prinde subiectul ăsta și nu l-a prins, vara asta mi-a zis pentru prima oară că pe el îl interesează și că ar vrea să încerce să își dezvolte niște abilități în domeniul ăsta.

Andi Moisescu: „Am preferat să le dau ocazia să descopere cât mai multe experiențe”

Andi Moisescu: Luca, adică cel mai tânăr, a fost implicat până acum în zona de producție de film și a fost foarte fascinat de ce a văzut acolo, deci zona asta de producție video, sigur că îi fascinează pe amândoi, dar televiziunea ca atare nu mi-a dat nimeni nimic de înțeles.

Oricum, eu sunt genul care nu a încercat niciodată să influențeze copiii în sensul în care să îi îndrume către o direcție sau alta. Am preferat să le dau ocazia să descopere cât mai multe experiențe și să realizeze ei dacă au vreo chemare, mă rog, dacă îi interesează, dacă îi preocupă domeniul și așa mai departe.

