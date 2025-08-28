Acasă » Știri » Când a divorțat Andi Moisescu de Olivia Steer, de fapt. Data exactă când starul Pro TV a renunțat la verighetă

Când a divorțat Andi Moisescu de Olivia Steer, de fapt. Data exactă când starul Pro TV a renunțat la verighetă

De: Irina Rasoveanu 28/08/2025 | 07:55
Când a divorțat Andi Moisescu de Olivia Steer, de fapt. Data exactă când starul Pro TV a renunțat la verighetă

Despărțirea dintre Andi Moisescu și Olivia Steer a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales că formau un cuplu de mai bine de două decenii. Cei doi au ținut secret faptul că au divorțat, însă separarea a avut loc în urmă cu mai multe luni. Află, în articol, data exactă când starul Pro TV a renunțat la verighetă!

Andi Moisescu și Olivia Steer au fost întotdeauna catalogaţi ca fiind un cuplu solid. Au împreună doi copii, iar până acum viaţa lor personală a fost ţinută departe de lumina reflectoarelor. Exact cum s-a întâmplat şi în cazul separării. În urmă cu o zi, CANCAN.RO a dezvăluit, în exclusivitate, că juratul de la Românii au Talent și partenera sa au divorțat, însă ei s-au despărțit cu mult timp înainte.

Când au divorțat Andi Moisescu și Olivia Steer

Sursele CANCAN.RO au susținut că au trecut deja câteva luni bune de când Andi Moisescu și Olivia Steer au divorțat, însă niciunul nu a oferit detalii despre separare. Totuși, semnele discrete și gesturile subtile par să confirme că această etapă importantă din viața lor.

Discuțiile despre fosta parteneră au dispărut complet în ultima perioadă, iar juratul de la Românii au Talent a vorbit doar despre copii, pe care a recunoscut că îi vede destul de rar. Ei bine, se pare că cei doi ar fi pus punct relației în urmă cu mai bine de un an.

Mai exact, ultima apariție a starului Pro TV cu verighetă a avut loc pe 19 aprilie 2024. Atunci, el a publicat o imagine din platoul emisiunii Românii au Talent. Așadar, cel mai probabil, divorțul nu se produsese încă.

Ultima apariție cu verighetă a lui Andi Moisescu/ Sursa foto: Instagram

Mai puțin de o lună a durat de la acel moment până când Andi Moisescu a renunțat la verighetă. Prima sa apariție fără inelul care îl lega de Olivia Steer a avut loc pe 18 mai 2024, iar de atunci nu a mai fost văzut cu bijuteria pe deget.

Prima apariție a lui Andi Moisescu fără verighetă/ Sursa foto: Instagram

Cum a început povestea de dragoste dintre starul Pro TV și mama copiilor săi

Povestea de dragoste dintre Andi Moisescu și Olivia Steer a început în 2003, la scurt timp după ce s-au cunoscut în Ajunul Crăciunului din 2002. Întâlnirea, pusă la cale de juratul Românii au Talent cu ajutorul unui prieten, a avut loc într-un grup mai mare, iar fosta lui soție nu și-a dat seama atunci de sentimentele lui.

La scurt timp, drumurile lor s-au despărțit – ea plecând la Târgu Mureș, iar el în Spania –, însă legătura s-a menținut prin telefon. Andi i-a trimis mesaje de ziua ei și de Anul Nou, iar după sărbători cei doi s-au revăzut, de această dată singuri.

„Am descoperit atunci că avem multe în comun, că suntem singuri amândoi și că ne plăceam foarte tare”, povestea Olivia Steer în trecut.

