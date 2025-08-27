Andi Moisescu, primele declaraţii, după ce CANCAN.RO a aflat că a divorţat de Olivia Steer. Juratul de la ProTV, cu zâmbetul pe faţă!

Andi Moisescu şi Olivia Steer au divorţat, iar CANCAN.RO are prima reacţie a juratului de la Românii au talent. Vestea a venit ca un şoc în lumea showbiz-ului, mai ales că cei doi formau un cuplu de 22 de ani!

Andi Moisescu și Olivia Steer au fost întotdeauna catalogaţi ca fiind un cuplu solid, iar mulţi i-au luat drept exemplu. Au împreună doi copii, iar până acum viaţa lor personală a fost ţinută departe de lumina reflectoarelor. Exact cum s-a întâmplat şi în cazul separării. Susele CANCAN.RO susțin că au trecut deja câteva luni de când au divorțat, însă niciunul nu a făcut vreo declaraţie oficială până în acest moment.

Andi Moisescu, prima reacţie după ce s-a aflat că a divorţat de Olivia Steer

Recent, CANCAN.RO l-a întâlnit pe juratul de la Românii au talent la lansarea grilei de toamnă a postului din Pache. Cu zâmbetul pe buze, Andi Moisescu a vorbit despre proiectele pe care le are în desfăşurare, dar şi despre ultimele evenimente care s-au produs în viaţa personală. În stilul care-l caracterizează, adică discret, vedeta PROTV a oferit o reacţie concisă.

”Hai să vedem asta (grila de toamnă a postului Pro TV – eveniment la care l-am întâlnit) și îți spun după aia! Hahaha!”, a declarat Andi Moisescu pentru CANCAN.RO.

Ce spunea Olivia Steer despre prima întâlnire cu juratul de la Românii au talent

Andi Moisescu s-a căsătorit cu mama copiilor săi la 32 de ani, dar nu i-a fost deloc uşor să o cucerească. În urmă cu ceva timp, fosta soţie a vedetei ProTV povestea cum a decurs prima lor întâlnire romantică. Cei doi și-au făcut dezvăluiri despre hobby-uri, foste relații și obiceiurile de zi cu zi.

„Ne-am petrecut seara cu amicii noștri, fără să intuiesc vreo idilă. Am plecat apoi la Târgu Mureș, la sora mea, iar el în Spania. A revenit cu telefoane și mesaje de ziua mea, de Anul Nou, iar după vacanță ne-am revăzut.

Am trăit tot timpul cu impresia că el e prins într-o relație serioasă, cu perspective, așa că nu întrevedeam altceva decât o amiciție plăcută. La următoarea întâlnire, mi-a povestit de el, de fosta relație, de familia lui, de obiceiuri și hobby-uri.

Practic s-a asigurat că aflu tot ce trebuie să știi despre un om care vrea să-ți devină apropiat. Am descoperit atunci că avem multe în comun, că suntem singuri amândoi și că ne plăceam foarte tare”, spunea vedeta.

