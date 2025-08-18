Acasă » Exclusiv » Andi Moisescu, între slăbiciuni și obsesie: “Dacă ajung din întâmplare la o stână undeva la munte, s-a terminat!”

Andi Moisescu, între slăbiciuni și obsesie: “Dacă ajung din întâmplare la o stână undeva la munte, s-a terminat!”

De: Andreea Archip 18/08/2025 | 18:10
Andi Moisescu se numără printre cele mai longevive vedete de pe micul ecran. Dincolo de skills-urile de comunicare, tonul calm și vocea inconfundabilă, vedeta Pro TV s-a remarcat și prin vestimentațiile abordate – casual sau elegante – care nu au semnalat oscilații de greutate. Prezentatorul TV a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, secretul lui de a rămâne în cea mai bună formă, cu toate că are destule slăbiciuni culinare.

Andi Moisescu a fost dintotdeauna atent cum se prezintă în fața publicului, fie că a fost vorba de aparițiile TV, participarea la vreun eveniment sau vreun festival, ori pur și simplu o vacanță alături de familie.

Andi Moisescu: “Sportul e un secret absolut senzațional, care e la îndemâna tuturor”

Preocupat nu doar de detaliile legate de haine, prezentatorul TV a avut grijă să nu ia proporții, reușind să fie constant la capitolul kilograme. Iar cel mai simplu mod a fost sportul, pentru care și-a găsit întotdeauna timp. Așa se explică de ce la 53 de ani, Andi Moisescu arată și se simte bine în pielea lui.

În general preferăm să facem vacanțe active. Este o mai veche obsesie a mea, pentru că după o anumită vârstă mișcarea e absolut esențială, altfel n-aș mai putea să încap eu în mine însumi și cu atât mai puțin să îmi păstrez măsurile”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Andi Moisescu.

Și nu, nu este genul de persoană care își numără caloriile la masă, ci își dă voie să consume ce îi place. “N-a fost nevoie să țin dietă pentru că am făcut în permanență sport. Iar sportul e un secret absolut senzațional, care e la îndemâna tuturor. De fapt el nici măcar nu e un secret, dar puțini trec cu vederea peste aspectul ăsta. Sportul te ajută chiar și atunci când mai sari calul”, a adăugat el.

Andi Moisescu este adeptul vacanțelor active

Andi Moisescu: “Dacă ajung din întâmplare la o stână undeva la munte, s-a terminat”

Benefic nu doar pentru condiția fizică, ci și pentru sănătate, sportul e aliatul perfect pentru Andi Moisescu, având în vedere că se declară pofticios. Așa că ne-a vorbit deschis despre slăbiciunile lui culinare. “Cred că le am pe toate, nici nu știu dacă îmi lipsește vreuna. Sunt extrem de pofticios, mă pot abține foarte greu de la dulciuri și de cele mai multe ori nici măcar nu mă străduiesc, doar îmi propun. Când îmi iese, îmi iese, când nu îmi iese, nu îmi iese”, a spus, pentru CANCAN.RO, vedeta Pro TV.

Acesta și-a păstrat anumite preferințe din copilărie, care nu sunt deloc sofisticate și sunt asociate cu întâmplări trăite în perioada respectivă. Ca și atunci, Andi Moisescu le poate consuma cu aceeași poftă, bucurându-se de gust.

Reacționez imediat emoțional la chestiuni care mi-aduc aminte de copilărie. Dacă ajung din întâmplare la o stână undeva la munte, s-a terminat. Deci nu mă pot abține. Dacă ai tăiat o bucată de slană sau ai spart o ceapă, nu contează cât am mâncat până atunci, nu mă gândesc la nimic absolut altceva. Deci cred că am toate slăbiciunile pe care le poate avea un om”, a concluzionat vedeta Pro TV. Din câte se poate observa, Andi Moisescu nu prea face excese, reușind să păstreze un echilibru în ceea ce privește greutatea.

Foto: Instagram/Pro TV

